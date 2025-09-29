糖尿病男嚴重感染險截肢 部桃新療法成功救回

衛生福利部桃園醫院整形外科日前成功治療一名61歲糖尿病男性患者，該名患者因右足嚴重細菌感染導致廣泛壞死性筋膜炎，足踝與小腿出現大範圍皮膚缺損與多條肌腱外露，病情一度嚴重，甚至面臨截肢風險。醫療團隊採取「交替式負壓抽吸結合傷口浸泡療法」，在有效控制感染後，成功以植皮手術修補，逐步促進傷口癒合，讓患者提前進入復健階段，展現新技術在臨床治療上的突破。

整形外科主任鄭泰如表示，壞死性筋膜炎是一種由細菌引起的嚴重感染，細菌沿著筋膜層迅速擴散，可能造成大面積組織壞死，甚至引發敗血症與器官衰竭，死亡率極高。

他強調，交替式負壓抽吸與浸泡療法對於壞死性筋膜炎、慢性傷口以及大範圍軟組織缺損患者，都具有臨床應用價值，可望成為未來重要的治療選項，不過由於該技術尚未納入健保給付，病人若有需求，應先與醫師詳細討論並評估適用性。