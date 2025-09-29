收假車潮湧現 國5宜蘭至頭城「紫爆」車速僅15公里

今天是教師節連假第3天，也是連假收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，截至中午11時，國5南下宜蘭往頭城路段車潮「已紫爆」，車速每小時僅15公里。

今天是教師節連假收假日，預估部分路段陸續將出現返回工作地的車潮，截至今中午11時止，國5宜蘭往頭城路段已車多壅塞，南下車潮已出現「紫爆」大排長龍的情況，車速每小時僅15公里

高公局指出，預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。