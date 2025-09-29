快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聽新聞
0:00 / 0:00

教師連假收假日「13地雷路段曝光」部分路口管制、警方加強違規取締

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是教師節連假第3天，也是連假收假日，預估省道有13地雷路段將出現返回工作地車潮導致壅塞情況。圖為省道擁塞示意圖。聯合報系資料照
今天是教師節連假第3天，也是連假收假日，預估省道有13地雷路段將出現返回工作地車潮導致壅塞情況。圖為省道擁塞示意圖。聯合報系資料照

今天是教師節連假第3天，也是連假收假日，預估省道有13地雷路段將出現返回工作地車潮導致壅塞情況，交通部公路局表示，為紓緩壅塞路況，部分路口封閉管制及大貨車通行管制，也會加強違規取締等交通管制措施。

昨（28日）教師節連假第2天，省道部分路段有扯多或壅塞情形，主要為台2線大武崙路段、台62線瑪陵隧道西向路段、台82線鹿草西向路段、台1線加祿堂北向路段，銜接國道的台65線土城路段、台74線霧峰路段，與城際道路台61線北上中彰大橋路段。

公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5608班次，疏運9.7萬人；東部國道客運路線共計行駛1518班次，疏運2萬8945人。

今天是教師節連假收將日，預估省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路路段，像是北部為台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部為台74線台中環線接國3霧峰路段，南部為台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路為台61線中部竹南及中彰大橋北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段；觀光景點周邊道路，北部為台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段西向、台3線大溪路段北向，南部為台3線古坑至梅山路段北向。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。另為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，以及加強違規取締等交通管制措施。

公路局呼籲，民眾可多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另已請客運業者於114年教師連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

國道客運 教師節 連假

延伸閱讀

教師節放假開心嗎？女師嘆一事改善更重要：誰沒被投訴過

連假最後一天！花蓮光復鄉陽光露臉 汙泥變硬「不好挖」需大型機具

今連假收假日北上車多 國道11大地雷路段一次看

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

相關新聞

收假車潮湧現 國5宜蘭至頭城「紫爆」車速僅15公里

今天是教師節連假第3天，也是連假收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍...

今午後雨區擴大 氣象署：中秋連假熱帶擾動有機會發展

今天是教師節連假收假日，明天就要上班上課了。中央氣象署預報員張竣堯上午表示，未來一周太平洋高壓仍強，天氣穩定，高溫炎熱，...

「喘、累、腫」心衰竭三大警訊 醫：非單純老化 這4因子更要小心

衛福部統計，心臟疾病已連續超過15年高居國人死因第二位，113年死亡人數共2萬3276人，平均約23分鐘就有1人。其中，...

茄子、炸豆皮恐比炸雞更油？ 醫曝「素食」高膽固醇五大陷阱一次看

很多人選擇吃素，可能是為了減重、排毒，或覺得「素食比葷食健康」，但事實上卻不如此。重症醫師黃軒指出，現代飲食環境裡，素食...

首波東北季風及鋒面何時報到 天氣風險揭此時有機會

下周就是中秋節了，天氣仍很熱，北台常常都是35度以上，首波東北季風及鋒面何時報到、降溫轉涼？天氣風險公司天氣分析師薛皓天...

糖尿病男嚴重感染險截肢 部桃新療法成功救回

衛生福利部桃園醫院整形外科日前成功治療一名61歲糖尿病男性患者，該名患者因右足嚴重細菌感染導致廣泛壞死性筋膜炎，足踝與小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。