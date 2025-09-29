教師連假收假日「13地雷路段曝光」部分路口管制、警方加強違規取締

今天是教師節連假第3天，也是連假收假日，預估省道有13地雷路段將出現返回工作地車潮導致壅塞情況，交通部公路局表示，為紓緩壅塞路況，部分路口封閉管制及大貨車通行管制，也會加強違規取締等交通管制措施。

昨（28日）教師節連假第2天，省道部分路段有扯多或壅塞情形，主要為台2線大武崙路段、台62線瑪陵隧道西向路段、台82線鹿草西向路段、台1線加祿堂北向路段，銜接國道的台65線土城路段、台74線霧峰路段，與城際道路台61線北上中彰大橋路段。

公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5608班次，疏運9.7萬人；東部國道客運路線共計行駛1518班次，疏運2萬8945人。

今天是教師節連假收將日，預估省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路路段，像是北部為台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部為台74線台中環線接國3霧峰路段，南部為台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路為台61線中部竹南及中彰大橋北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段；觀光景點周邊道路，北部為台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段西向、台3線大溪路段北向，南部為台3線古坑至梅山路段北向。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。另為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護，以及加強違規取締等交通管制措施。

公路局呼籲，民眾可多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另已請客運業者於114年教師連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。