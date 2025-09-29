茄子、炸豆皮恐比炸雞更油？ 醫曝「素食」高膽固醇五大陷阱一次看

很多人選擇吃素，可能是為了減重、排毒，或覺得「素食比葷食健康」，但事實上卻不如此。重症醫師黃軒指出，現代飲食環境裡，素食不等於清淡，素食餐點常是披著健康外衣，卻暗藏油脂陷阱，如茄子吸油、炸豆皮酥香、麻辣素火鍋飄滿辣油，這些看似無害的素食料理，可能比一份炸雞餐更油、更傷身，「高油素食」恐變成腰圍、膽固醇和血糖的隱形殺手。

黃軒提供素食五大陷阱：

陷阱一：天然吸油王。有些蔬菜的結構，天生是「油性磁鐵」，如茄子為多孔結構，能吸走大量油，一盤200g炒茄子可吸掉30g油。香菇、杏鮑菇等菇類像海綿一樣，炒後不覺油膩，但油脂含量激增。油麥菜、娃娃菜等葉片類蔬菜，大葉面積易掛油，一盤清炒就可能含近20g脂肪。

陷阱二：「偽素食」。許多加工素食，脂肪含量超乎想像，如素肉、素雞塊用大量植物油與澱粉製作，油炸後脂肪含量直逼速食炸雞；炸豆皮、油豆腐等豆製品，在高溫油炸中吸滿油脂，一塊小小油豆腐就能帶來驚人的熱量；素香腸、素丸子為了模仿肉的口感，常加入椰子油、棕櫚油等飽和脂肪。

陷阱三：素食的烹飪模式。素食餐館常見「素食重口味」，如宮保素雞丁、糖醋素排骨是炸過再上糖醋汁，熱量雙倍；麻辣素火鍋的湯底用大量辣油，豆皮、蔬菜全吸飽油，而素炸春捲的外皮酥脆，但其實就是「澱粉＋油脂」炸彈。

陷阱四：過量植物油。別以為素食就能避開高脂飲食的壞處，研究指出，過量植物油與飽和脂肪同樣會增加 非酒精性脂肪肝風險

陷阱五：植物油通通健康？這些是要看「脂肪酸組成」與「烹調方式」，如橄欖油、芥花籽油推薦日常烹飪或涼拌；花生油、芝麻油為適量點綴；椰子油、棕櫚油避免天天使用，尤其對心血管病高危人群。

黃軒說，高油素食者的膽固醇與體重問題，和葷食高脂飲食者沒有本質差異，如果再搭配白飯、麵條等高碳水化合物的食物，血糖與胰島素阻抗問題更容易浮現。

大家應多注意降油五技巧，第一、炒茄子先水煮，因茄子結構像海綿，先燙過再快炒，油吸附量能大幅下降。第二、油豆腐、炸豆皮脂肪含量超高，換成清蒸豆腐、滷豆乾，少油又保留蛋白質。第三、火鍋選清湯底，麻辣湯底用大量辣油，改成番茄湯、菌菇湯，蔬菜吸湯更清爽。

至於，烹調時應善用噴油壺或刷油，控制每次下鍋的油量，比直接「一大匙一大匙倒」更精準。並少用「重油二次加工」，避免炸後再掛醬汁的做法，如糖醋素排骨、宮保素雞，以防油、糖雙重打擊。

黃軒指出，素食，本該是與清淡、健康、天然畫上等號，但在現實生活中，「高油素食」卻常常變成腰圍、膽固醇和血糖的隱形殺手。 別忘了「素不等於清淡」，聰明吃素才能讓綠色真正帶來健康，而不是隱藏的油脂陷阱，才能避免「假素食，真發胖」。