47歲女上眼皮下垂看起來沒睡飽 微創手術讓她有精神了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
一位47歲女性，雙眼的上眼皮有不同程度下垂現象，經透過「提眼矯正」微創手術，終於替她解決多年困擾，圖為眼瞼下垂術前（上）術前（下）對照。圖／澄清醫院中港分院提供
一位47歲女性，雙眼的上眼皮有不同程度下垂現象，致使高低不同，經常被調侃沒睡飽，心情感到受挫。醫師診斷後，表示此為中度趨近重度的提眼肌無力，經透過「提眼矯正」微創手術，幫助她拉提上眼皮，終於替她解決多年困擾，擺脫視野被遮住的障礙，整體而言也彷彿變年輕了。

澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川說，眼瞼下垂是位在上眼皮深處的提眼肌出現無力或鬆弛現象，會造成睜眼功能變弱，進而讓外觀看起來較為衰老且沒精神，雙眼皮變成多眼皮，患者本身的視野線也會漸漸受影響。因視野缺損，也會影響交通安全。

他說，多數下垂原因可能是年邁退化，也有部分的人是因為天生結構缺少提眼肌，後天因素的退化大多以40、50歲以上居多，近年還可能因3C使用率高，使眼瞼下垂案例有年輕化趨勢，例如這位患者從10年前開始，就有眼瞼下垂情形，是臨床上較年輕的案例。

呂明川說，凡是原本提眼肌功能正常，盡早做治療的話，即使退化都可以透過微創的提眼矯正讓肌肉回復到完全睜眼狀態。如果退化太嚴重，則採取「筋膜移植術」，以人工懸吊帶或自體腿部筋膜移植，皆能達到懸吊的目的。另外，假如因為天生無提眼肌或是退化到極為嚴重狀態，則評估建議做「前額懸吊術」，這是利用前額肌肉來懸吊。因此

呂明川說，對於不同程度的下垂，都建議盡早就醫，讓專業醫療介入，避免錯過治療的黃金期，影響生活品質。

澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川說，對於不同程度的下垂，都建議盡早就醫。圖／澄清醫院中港分院提供
