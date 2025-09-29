快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聽新聞
0:00 / 0:00

首波東北季風及鋒面何時報到 天氣風險揭此時有機會

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓影響，天氣持續高溫炎熱，大台北局部有36度或以上高溫。聯合報系資料照
受太平洋高壓影響，天氣持續高溫炎熱，大台北局部有36度或以上高溫。聯合報系資料照

下周就是中秋節了，天氣仍很熱，北台常常都是35度以上，首波東北季風及鋒面何時報到、降溫轉涼？天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，依目前預報來看，預估要到雙十連假有機會迎來第一波東北風及鋒面，中北部及東半部迎來明顯降溫。

薛皓天指出，北方系統漸漸活躍，但太平洋高壓太過強勢，導致底層大陸高壓，未能通過黃海南下，依目前預報來看，預估雙十連假有機會迎來第一波東北風及鋒面，中北部及東半部應該會迎來明顯降溫，迎風面北部及東半部轉陰有短暫陣雨天氣，又會回到濕濕涼涼的季節。

不過，薛皓天指出，雙十連假前後天氣變數仍多，AI模式持續抓到在雙十連假前有熱帶系統接近台灣，倘若劇本照著AI模式走，東北季風就要再等等。

今天是教師節連假最後一天，薛皓天說，天氣稍微不穩定，各地維持晴時多雲天氣，午後受熱力作用雲量增多各地局部有短暫陣雨或雷雨發生，降雨大至落在近山地區，平地少部分受影響。白天高溫仍明顯，大台北地區受東南風沉降作用影響，局部有36度或以上高溫出現，其餘各地也有33到36度高溫。

薛皓天指出，近期至中秋節連假，持續維持太平洋高壓影響，大環境維偏東到東南風，各地為夏季型態天氣，上午晴朗炎熱，午後雲量稍增，近山區局部有熱對流帶來短暫陣雨，降雨較零星，無大雷雨機會，持續注意偶有較大雨勢發生。大台北地區有36度或以上高溫，其餘各地也有33到36度高溫。

周四或周五在菲東海面有熱帶擾動發展，薛皓天說，目前預報強度增強有限，預估朝西北西方向通過呂宋島進入南海後才逐漸增強，且至周末高壓在度增強，把熱帶系統更往南推，往海南島及越南移動，對台灣無影響，不過周末迎風面的花東及恆春半島受南方水氣影響，轉多雲有短暫陣雨天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

連假 高溫

延伸閱讀

「福隆沙雕季」展期延長至10／12 中秋、雙十連假壓軸登場

維護連假治安！中壢警雷霆除暴強勢掃蕩詐欺、毒品

墾丁、小琉球湧人潮 業者笑了：9、10月連假國旅如吃「大補丸」

高空冷心低壓通過水氣增 首波東北季風國慶日前有機會

相關新聞

2颱風還在又2熱帶擾動恐發展 吳德榮：周六日花東下雨

目前菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長，中秋節前後菲律賓東方海面熱帶擾動有發展機會，且不只一個。

今連假收假日北上車多 國道11大地雷路段一次看

今為教師節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通...

首波東北季風及鋒面何時報到 天氣風險揭此時有機會

下周就是中秋節了，天氣仍很熱，北台常常都是35度以上，首波東北季風及鋒面何時報到、降溫轉涼？天氣風險公司天氣分析師薛皓天...

全班3分之2中流感！醫示警現為「防疫尷尬期」：恐重複感染

流感疫情正值流行期，無論是家長還是小孩都需要注意自身健康。兒童急診科醫師謝宗學發文，稱現在A型流感大爆發，有位國中生患者全班3分之2都得到了流感，他分享了流感的嚴重性，也強調加強個人衛生、勤戴口罩和洗手是最好的預防方式。

恐怖醫美奪命 她揭3年前隆乳失敗夢魘「差點死在診所」

醫美診所醫師丁斌煌醫療糾紛不斷，日前又有男子接受陰莖增大手術後死在丁的診所內，檢警依過失致死罪嫌偵辦；3年前曾找丁做隆乳手術的洪姓女子說，當年她隆乳失敗，也「差點死在診所」，丁惡劣醫療重創她的人生，如今看到該診所再傳命案，不僅再次將她拖回當年的恐怖回憶之中，也深刻感覺荒謬、憤怒和無力。 她說，隆乳療程劇痛難忍，想對媽媽說「我好痛好想死」，一度打119求救卻被搶手機，心想「要死在這了！」

你一定吃過！健保去年用藥最新統計出爐 使用人數最多是「這款藥物」

衛福部健保署最新統計，去年健保給付藥費高達2536億元，使用人數最多的藥品是成分為「乙醯氨酚」的止痛藥，人數達919萬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。