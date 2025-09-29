首波東北季風及鋒面何時報到 天氣風險揭此時有機會

下周就是中秋節了，天氣仍很熱，北台常常都是35度以上，首波東北季風及鋒面何時報到、降溫轉涼？天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，依目前預報來看，預估要到雙十連假有機會迎來第一波東北風及鋒面，中北部及東半部迎來明顯降溫。

薛皓天指出，北方系統漸漸活躍，但太平洋高壓太過強勢，導致底層大陸高壓，未能通過黃海南下，依目前預報來看，預估雙十連假有機會迎來第一波東北風及鋒面，中北部及東半部應該會迎來明顯降溫，迎風面北部及東半部轉陰有短暫陣雨天氣，又會回到濕濕涼涼的季節。

不過，薛皓天指出，雙十連假前後天氣變數仍多，AI模式持續抓到在雙十連假前有熱帶系統接近台灣，倘若劇本照著AI模式走，東北季風就要再等等。

今天是教師節連假最後一天，薛皓天說，天氣稍微不穩定，各地維持晴時多雲天氣，午後受熱力作用雲量增多各地局部有短暫陣雨或雷雨發生，降雨大至落在近山地區，平地少部分受影響。白天高溫仍明顯，大台北地區受東南風沉降作用影響，局部有36度或以上高溫出現，其餘各地也有33到36度高溫。

薛皓天指出，近期至中秋節連假，持續維持太平洋高壓影響，大環境維偏東到東南風，各地為夏季型態天氣，上午晴朗炎熱，午後雲量稍增，近山區局部有熱對流帶來短暫陣雨，降雨較零星，無大雷雨機會，持續注意偶有較大雨勢發生。大台北地區有36度或以上高溫，其餘各地也有33到36度高溫。

周四或周五在菲東海面有熱帶擾動發展，薛皓天說，目前預報強度增強有限，預估朝西北西方向通過呂宋島進入南海後才逐漸增強，且至周末高壓在度增強，把熱帶系統更往南推，往海南島及越南移動，對台灣無影響，不過周末迎風面的花東及恆春半島受南方水氣影響，轉多雲有短暫陣雨天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。