全班3分之2中流感！醫示警現為「防疫尷尬期」：恐重複感染

流感疫情正值流行期，無論是家長還是小孩都需要注意自身健康。兒童急診科醫師謝宗學發文，稱現在A型流感大爆發，有位國中生患者全班三分之二都得到了流感，他指出流感的嚴重性，也強調加強個人衛生、勤戴口罩和洗手是最好的預防方式。

兒童急診科醫師謝宗學在臉書發文，表示近期兒童急診的病患暴增，特別是罹患「A型流感」的患者最多。謝宗學指出，九月是防疫最尷尬的月份，先是開學，加上去年注射過的疫苗失去效果，因為一般疫苗保護力約6個月而已，而最新的流感疫苗要十月份才開打，注射後又要2到4個禮拜才會出現保護力，但偏偏流感又在九月爆發。

謝宗學提到，近日有一個罹患流感的國中生說，他們班上總共26個同學，有16個同學得到了流感，他是第17個，相當於全班三分之二的人都中鏢了。

謝宗學透露，近期還出現一些小孩短時間內得到2次A型流感，先是在月初確診A流，又在月底確診一次。根據疾管署的資料，A流有從H1N1為主轉變成H3N2的現象，而這兩種流感不太會出現交叉保護力，得到一種流感無法產生抗體，因此才有可能短時間內再度確診。

謝宗學提醒，不要輕視流感重症，特別是腦炎，如果併發腦炎，存活機率非常低，就算存活，也會留下嚴重神經後遺症；而其他併發症，例如肺炎、敗血症、心肌炎、橫紋肌溶解症等，都可能危害生命，不可掉以輕心。

謝宗學最後強調，現在很少人戴口罩，但如今疫苗還未上線，流感又有併發重症機率，就算使用抗病毒藥物也無法保證不會罹患重症，因此加強個人衛生，多戴口罩、勤洗手，都是現在最好的防疫手段。