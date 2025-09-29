快訊

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

今連假收假日北上車多 國道11大地雷路段一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天連假收假，高速公路局預估，國道北向車潮為平日年平均的1.3倍。聯合報系資料照
今為教師節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。高公局預估今有11個路段恐塞，以北向為主，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局指出，預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

今國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

