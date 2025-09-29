2颱風還在又2熱帶擾動恐發展 吳德榮：周六日花東下雨

目前菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長，中秋節前後菲律賓東方海面熱帶擾動有發展機會，且不只一個。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今(29)日持續侵襲越南北部，明將減弱為熱帶低壓，有相關行程仍應注意。中颱浣熊則距台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。

吳德榮說，最新(28日20時)美國(GFS)及歐洲(AIFS)模式模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西，通過菲律賓、進入南海，中秋(10月6日20時)大致已通過海南島北側、雷州半島一帶。至於台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。

最近天氣，吳德榮指出，今日至下周一（中秋節)太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。周六、下周日(10月4、5日)南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至37度、中部23至36度、南部23至36度及東部22至35度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。