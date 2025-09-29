快訊

MLB／大谷翔平賽季終戰55轟改寫個人新高 無緣全壘打王仍說「心情好」

TORRAS五款iPhone 17手機殼開箱！實測O型支架 Ostand Spin、Ostand R值得買

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

聽新聞
0:00 / 0:00

2颱風還在又2熱帶擾動恐發展 吳德榮：周六日花東下雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱。圖為連假出遊民眾。記者林伯東／攝影
受太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱。圖為連假出遊民眾。記者林伯東／攝影

目前菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長，中秋節前後菲律賓東方海面熱帶擾動有發展機會，且不只一個。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱博羅依今(29)日持續侵襲越南北部，明將減弱為熱帶低壓，有相關行程仍應注意。中颱浣熊則距台灣遙遠，將變性為溫帶氣旋。

吳德榮說，最新(28日20時)美國(GFS)及歐洲(AIFS)模式模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動，模擬路徑偏西北西，通過菲律賓、進入南海，中秋(10月6日20時)大致已通過海南島北側、雷州半島一帶。至於台灣東方則有另一熱帶擾動發展，但動向不確定性很大，應續觀察。

最近天氣，吳德榮指出，今日至下周一（中秋節)太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。周六、下周日(10月4、5日)南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

今日各地區氣溫為：北部23至37度、中部23至36度、南部23至36度及東部22至35度。

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(28日20時)美國(GFS左)及歐洲(AIFS右)模式6日20時模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動(1)，模擬路徑偏西北西、通過菲律賓、進入南海，6日20時大致已通過海南島北側、雷州半島一帶。台灣東方6日20時則另有一熱帶擾動(2)發展。擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(28日20時)美國(GFS左)及歐洲(AIFS右)模式6日20時模擬圖顯示，下半周起菲律賓東方海面又有熱帶擾動(1)，模擬路徑偏西北西、通過菲律賓、進入南海，6日20時大致已通過海南島北側、雷州半島一帶。台灣東方6日20時則另有一熱帶擾動(2)發展。擷取自「洩天機教室」專欄

中秋節 菲律賓 吳德榮

延伸閱讀

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

今飆36度高溫 吳德榮：未來1周晴朗酷熱 午後降雨集中1地

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

3颱共存樺加沙颱風續發威 吳德榮：東半部慎防坍方土石流

相關新聞

2颱風還在又2熱帶擾動恐發展 吳德榮：周六日花東下雨

目前菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長，中秋節前後菲律賓東方海面熱帶擾動有發展機會，且不只一個。

去年919萬人吃止痛藥再排第一 藥物用量糖尿病居首

健保統計，去年給付藥費二五三六億元，占健保總額近三成，平均每人用了健保藥費一萬五八四元，「乙醯氨酚」止痛藥蟬聯使用人數最...

疼痛人口攀升 藥師：長期服止痛藥 恐有耐藥性

健保署統計去年健保藥物給付，使用人數最多的藥品是成分為「乙醯氨酚」止痛藥，達九一九萬人。藥師公會全聯會副發言人王明媛表示...

天災重創南橫公路 搶修通車時程受關注

南部今夏接連颱風、西南氣流豪雨災難多，南橫公路西段受創嚴重，高雄梅山口以上道路僅開放當地居民緊急使用，一般遊客禁止通行，...

今連假收假日北上車多 國道11大地雷路段一次看

今為教師節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通...

基隆捷運遲未核定 新北擬11月先招標

基隆捷運工程經費去年12月首度送交通部審議，至今逾9個月遲未核定，超出過往大多審議半年的經驗，恐影響工程成本及工期，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。