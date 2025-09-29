聽新聞
健康主題館／壞膽固醇塞血管 4大族群要小心

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
冠狀動脈粥狀硬化在早期幾乎沒有症狀，真正危險的是「不穩定的斑塊」破裂，可能瞬間誘發血栓，把血管完全堵死。圖／AI生成
冠狀動脈粥狀硬化在早期幾乎沒有症狀，真正危險的是「不穩定的斑塊」破裂，可能瞬間誘發血栓，把血管完全堵死。圖／AI生成

心血管疾病膽固醇息息相關，且逐漸年輕化。聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，在心臟疾病當中，冠狀動脈粥狀硬化是最常見且危險的一種，可怕之處在於早期沒有明顯症狀，一旦血管被斑塊或血栓堵住，就可能演變成急性心肌梗塞，甚至造成猝死。少動、多吃、壓力大，是冠狀動脈粥狀硬化加速找上門的三大元凶。

心血管疾病找上年輕人

高膽固醇是罹患心血管疾病的警訊，施奕仲指出，長時間膽固醇過高，會在動脈血管壁形成斑塊，使血管壁變厚、變硬，最後阻塞住。當血流過不去，增加了發生中風、心肌梗塞等風險。臨床上，冠狀動脈粥狀硬化在早期幾乎沒有症狀，少數患者會提早出現運動耐受度下降、胸悶或胸痛等症狀，這些都應視為警訊，及早檢查。

過重或肥胖會增加壞膽固醇（LDL）、降低好膽固醇（HDL），膽固醇過多屬於高血脂的異常現象，不過，有些患者看起來都瘦瘦的，膽固醇卻超標。施奕仲分享一名28歲的年輕患者，身形纖瘦，卻因為家族遺傳的高膽固醇問題，突發心肌梗塞，經緊急接受心導管手術，成功救回一命。

施奕仲提醒，心血管疾病並非年長或肥胖者的專利。現代人久坐少動、外食偏油偏鹹，血壓、血糖、血脂逐步升高，形成「三高」問題；再加上熬夜滑手機、壓力過大、睡眠不足、自律神經長期失調，讓血管提早老化，加速冠狀動脈粥狀硬化上身。

冠狀動脈粥狀硬化是一連串看不見的變化。施奕仲指出，飲食不當、壓力大、休息不足，都可能讓身體長期處於「高氧化壓力」狀態；若再加上抗氧化營養素（如維生素C、E）、Omega-3脂肪酸，或是葉酸、B群不足，血管內皮就更容易受損。此時過量的壞膽固醇便容易鑽進受傷的血管內皮，逐漸累積成斑塊，使血管變窄、變硬。

特別要注意的是，冠狀動脈就像是爬在心臟表面的一圈「生命管路」，專門供應心臟營養與氧氣。它分成左前降支、左迴旋支，以及右冠狀動脈三條主要血管，施奕仲說，如果其中任何一條被堵住，就等於心臟三分之一的區域瞬間失去血液供應，易引發急性心肌梗塞。

透過檢查掌握血管狀況

血管的變化平常看不見，施奕仲建議，可透過檢查幫助高風險族群掌握血管狀況，例如運動心電圖，觀察心臟在高需求時是否出現供氧不足；冠狀動脈鈣化指數（CT），檢測血管斑塊的「鈣化」程度，中度以上即屬於高風險；非侵入的心臟電腦斷層血管攝影（CTA），可清楚看到血管狹窄的位置與比例，常作為心導管治療前的重要依據之一。

冠狀動脈粥狀硬化的進程，有時短短1、2年就可能會惡化成心肌梗塞。施奕仲強調，心血管疾病的預防方法，最重要就是飲食與運動。要飲食均衡、少油、少鹽、多喝水；戒菸、規律作息、少熬夜；每天運動30分鐘、每周5天以上，可幫助血管延緩老化、增強心臟功能，降低罹患心臟疾病的風險。

冠狀動脈粥狀硬化高風險族群

1.年齡：男性45歲以上，女性55歲或停經後（雌激素保護作用消失）。

2.代謝症候群：腰圍過粗（內臟脂肪過多）、高血壓或高血壓前期、糖尿病或糖尿病前期、HDL偏低、三酸甘油脂過高。

3.高膽固醇血症：LDL過高或LDL品質不佳，或是有家族性高膽固醇血症，年輕也可能發病。

4.生活型態：久坐不動、長期壓力與失眠或抽菸

