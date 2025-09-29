健康名人堂／該相信實證醫學或炫目的高科技儀器？

黃達夫 沒有人否認使用質子治療對少數病人有好處，如兒童及少年能夠降低骨骼不正常發展的風險，或在眼部、腦部、脊椎、頭頸部等困難治療部位，也可以減少損傷視力、智力、行動的風險。但是，對於一般常見癌症，尚未有經對照組臨床試驗證實質子（Protons）治療優於光子（IMRT）治療的文獻。

質子治療vs光子治療

數年前，有位病人，在一所醫學中心被診斷為鼻咽癌第四期，醫師建議他在該院接受質子治療，自費須兩、三百萬元，經朋友介紹到敝院接受第二意見諮詢。

我們的醫師告訴他，雖然，理論上質子治療是比光子治療精準，在狹小、困難治療的部位，確實有其優勢，但對於第4期侵犯範圍較大的病人，治療效果差異不大。倒是第四期病人遠端轉移機會較高，才是令人擔心之處。

病人決定和信接受了健保給付，強度調控光子治療，局部控制沒有問題，很不幸的，不到2年就遠端轉移，當初如果花了大錢做質子治療，也無法改變遠端轉移的命運。

和信醫院35年前治療的第一位鼻咽癌病人，也是第4期，林先生至今仍過著正常的生活。他今年3月前來參加和信院慶時說，當初朋友得知他罹癌，就送他一份孫逸仙醫院（和信前身）的簡介。

林先生說，他當然不會選擇到一間沒有經驗的新醫院治療，直到他走遍了北部醫學中心，沒有一家要收治他時，才不得不到孫逸仙醫院。因為，開院之初，美國杜克癌症中心各部門主任都到台灣來幫忙，為各部門建立作業準則，並提供專業訓練。林先生接受到的其實是杜克水準的照護，治療成效很好。

哈佛發表相關研究

去年9月30日的國際放射治療的年會上，哈佛醫學院附屬醫院麻省總醫院放射腫瘤科醫師Jason Efstathiou，發表對於局部攝護腺癌採用光子及質子治療的對照組臨床試驗結果，兩者效果一樣好。

Efstathiou說，70%美國攝護腺癌病人是局部癌症，沒有擴散到攝護腺外，對於這些病人而言，接受適當的治療後，應該都會長期存活，治療後，不會產生長期後遺症，排便順暢、沒有尿失禁及性功能問題非常重要。

更該相信試驗證據

他從2012年6月至2021年11月，從21所臨床試驗中心召募450名病人，年齡中位數68歲，一半接受強度調控光子治療，一半接受質子治療，追蹤中位數60.3個月。5年後，兩組未惡化人數相當，分別是93.7％與93.4%，生活品質測量數據也沒有差異，以排便功能為例，正常是100分，治療後，病人自評93.7分與93.5分，表示都很正常。

從這個對照組臨床試驗結果，再度告訴我們，我們該相信的是試驗的證據，而不是炫目的高科技儀器。