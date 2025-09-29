去年919萬人吃止痛藥再排第一 藥物用量糖尿病居首

健保統計，去年給付藥費二五三六億元，占健保總額近三成，平均每人用了健保藥費一萬五八四元，「乙醯氨酚」止痛藥蟬聯使用人數最多藥品之冠，達九一九萬人之多，比前年多出廿萬人；藥物使用量排名第一則為糖尿病用藥（metformin），達六億五千多萬顆。

健保給付藥費逐年增加，一○九年為二一七五億元，一一○年二二四六億元，一一一年二三一七億元，一一二年二四三二億元，去年則來到二五三六億元。健保署醫審及藥材組科長杜安琇表示，健保藥費持續上升，近兩三年每年新增一百多億元，主因為人口老化、新藥納保等。

去年健保藥物使用人數最多前五名，「乙醯氨酚」止痛藥名列第一，其餘依次為「非類固醇抗發炎」藥（五七八萬人）、止咳藥（甘草止咳水、用來稀釋呼吸道分泌物的「愛克痰」）（五六二萬人）、治療胃酸過多的「法莫替丁」（famotidine）（四四四萬人）、生理食鹽水輸液（三九七萬人）。

至於使用量最多藥品的前三名為糖尿病、抑制胃酸、改善便秘等藥物，主成分「metformin」的糖尿病治療藥物，去年共用六億五千萬顆。治療胃酸過多的「法莫替丁」用量排名第二，三億八千萬顆。含「senna glycosides」成分的促進排便藥物，使用量達三億六千萬顆，排名第三。

杜安琇表示，國人使用人數最多的前兩名藥品為解熱、鎮痛、抗發炎藥物，而這是常見成藥，也是醫師開立處方用藥的大宗。至於止咳、抑制胃酸、胃藥、抗組織胺、肌肉鬆弛劑等用藥，多用於緩解患者症狀，藥師經常調劑的藥物，也反映出民眾常見的不適病灶。

在藥品使用量上，杜安琇表示，以三高慢性疾病居多，除了相關患者眾多，加上慢性病用藥需長期服用，不能中斷，因此，用量驚人。此外，心律不整、便秘、鎮靜安眠、抑制胃酸等藥物使用量也相當多，顯示眾多國人飽受這些疾病所苦，需持續用藥。

健保署統計，去年癌藥申報金額四二五億元，癌症治療人數九十二萬人，平均每位患者使用健保癌藥藥費約四萬六千多元，排名前三名用藥分別是治療乳癌的「泰莫西芬」、「復乳納」，以及用於胃癌、大腸癌等消化道癌症用藥友復膠囊（tegafur）。

此外，罕見疾病藥品藥費同樣逐年增加，一○九年七十五點八億元，一一三年來到一一八點五億元，申報費用前三名分別為法布瑞氏症（三十六億兩千萬元）、龐貝氏症（十三億一千萬）、脊髓性肌肉萎縮症（十二億七千萬）。