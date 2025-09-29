民團：開放癌藥適用族群 強化給付

癌症連續四十三年位居國人十大死因之首，健保署癌症用藥給付金額逐年增加，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，罹癌人數愈來愈多，一年接受治療的癌友逾九十萬，除肺癌、乳癌、大腸癌能接軌國際治療，其餘癌友治療需求仍有所遺漏，衛福部應規畫治療藍圖。

蔡麗娟說，隨著癌藥及治療方式的進步，許多癌症如同慢性病，長期用藥即能控制病情，這也使得健保癌藥支出勢必增加，今年公務預算已編列癌藥基金四十億元，明年也挹注五十億元，健保署應檢視各項癌症用藥給付，開放治療的癌藥適用族群，強化癌症治療給付。

蔡麗娟指出，以往健保針對晚期肺癌、非小細胞肺癌患者給付免疫治療，需為基因突變類型，如今開放無基因突變癌友也能用藥。此外，早期三陰性乳癌、轉移性大腸癌等發生率高、死亡率高，且患者人數較多，近年陸續接軌國際治療方式，減輕相關癌友經濟負擔。

相較乳癌、肺癌、大腸癌，其他癌友的治療進展似乎遲緩許多，蔡麗娟呼籲，健保署應檢視其他癌症用藥給付，開放治療的癌藥適用族群，並強化癌症治療給付，讓癌友均能受妥善醫療照顧。

至於癌症新藥，蔡麗娟表示，健保透過前瞻科技評估，廠商針對未來二年可能引進的新藥預先登錄，經評估新藥納入健保後的財務衝擊後，可先給予暫行性給付。若藥物已完成三期人體臨床試驗，且具明確療效，改善病情也有實證時，應編列預算，加入健保常規給付。