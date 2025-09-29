聽新聞
0:00 / 0:00

疼痛人口攀升 藥師：長期服止痛藥 恐有耐藥性

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

健保署統計去年健保藥物給付，使用人數最多的藥品是成分為「乙醯氨酚」止痛藥，達九一九萬人。藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，高齡人口增加，加上上班族久坐、姿勢不良及運動量不足，「疼痛人口」持續增加，讓止痛藥始終位居暢銷藥物排行之冠。

對於止痛、消炎解熱、便秘、抑制胃酸藥物等常見藥物，長年位居成為最多國人用藥排行榜，占用眾多健保資源，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，國人每年平均就醫次數約十六次，相較經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家僅七至八次，高出一倍，且多集中在基層診所，多用來治療感冒、腸胃不適等，此現象並不利於健保永續發展。

洪子仁呼籲，政府應思考如何改變國人健保用藥結構，讓健保藥費多集中於急症、重症、癌症等治療，讓急重症患者能獲得更好醫療照顧，否則這些輕症藥費勢必壓縮急、重、難、罕疾病患者的藥費。

至於國人為何偏愛使用止痛藥？王明媛觀察到至藥局購藥的民眾，約三成買止痛藥，飽受疼痛之苦的人確實不少，例如，肌肉、關節及神經等部位疼痛，年長者關節活動不便引發疼痛，年輕人過度運動引起肌肉疼痛，或上班族久坐、長時間使用滑鼠引起的腕隧道症候群的疼痛等；其次是偏頭痛、感冒引起的頭痛，以及女性的經痛。

「止痛藥是痛的時候吃，不痛的時候不要吃。」王明媛說，服用止痛藥，雖然不致造成腎臟損傷，但病人可能為了止痛，長時間服用止痛藥，進而出現耐藥性，原本只需吃一顆藥就能止痛，但長期服用後，必須二顆才能止痛，無形中吃進過多的劑量。

王明媛強調，如果長期、大量服用止痛藥，可能造成腎臟損傷，建議服用止痛藥前，先諮詢醫師、藥師，不要服用過高的劑量，避免傷身傷腎。此外，應找出病因，如為腰椎、頸椎椎間盤突出或姿勢不良所造成的肌肉、神經疼痛，應接受復健治療，至於女性經痛，應使用正確藥物治療，而非一直吃止痛藥。

藥師 給付 健保署

延伸閱讀

止痛藥成健保用藥第一名！去年逾919萬人服用 藥師揭3大疼痛最常見

健保最新分析！癌藥藥費給付逐年上升 民團籲加強檢視癌友治療需求

你一定吃過！健保去年用藥最新統計出爐 使用人數最多是「這款藥物」

115年健保總額協商 病團憂罕藥專款預算不足

相關新聞

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

基隆捷運遲未核定 新北擬11月先招標

基隆捷運工程經費去年12月首度送交通部審議，至今逾9個月遲未核定，超出過往大多審議半年的經驗，恐影響工程成本及工期，新北...

明高溫上看36度 周六熱帶擾動「花東、恆春水氣增」災民志工須慎防

明天是教師節連假最後1天，中央氣象署預報員林定宜表示，明天至周五各地為晴到多雲的好天氣，明天午後西半部有短暫雷陣雨，並可...

健康主題館／壞膽固醇塞血管 4大族群要小心

心血管疾病與膽固醇息息相關，且逐漸年輕化。聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，在心臟疾病當中，冠狀動脈粥狀硬化是最常見且危險...

資源回收個體戶作業空間 環境部擬推示範站

資源回收物價格持續低迷，存放空間不足更是拾荒者的痛點，尤其回收物要累積一定數量才有出售價值，堆在家門口常被檢舉開罰；環境...

市價3倍收寶特瓶 五角拌成拾荒者好夥伴

每個周二、周五午後，五角拌回收平權協會的基地格外熱鬧，年輕夥伴幫拾荒長輩推著回收車，細心地將一袋袋寶特瓶放上磅秤，仔細核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。