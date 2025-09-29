疼痛人口攀升 藥師：長期服止痛藥 恐有耐藥性

健保署統計去年健保藥物給付，使用人數最多的藥品是成分為「乙醯氨酚」止痛藥，達九一九萬人。藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，高齡人口增加，加上上班族久坐、姿勢不良及運動量不足，「疼痛人口」持續增加，讓止痛藥始終位居暢銷藥物排行之冠。

對於止痛、消炎解熱、便秘、抑制胃酸藥物等常見藥物，長年位居成為最多國人用藥排行榜，占用眾多健保資源，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，國人每年平均就醫次數約十六次，相較經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家僅七至八次，高出一倍，且多集中在基層診所，多用來治療感冒、腸胃不適等，此現象並不利於健保永續發展。

洪子仁呼籲，政府應思考如何改變國人健保用藥結構，讓健保藥費多集中於急症、重症、癌症等治療，讓急重症患者能獲得更好醫療照顧，否則這些輕症藥費勢必壓縮急、重、難、罕疾病患者的藥費。

至於國人為何偏愛使用止痛藥？王明媛觀察到至藥局購藥的民眾，約三成買止痛藥，飽受疼痛之苦的人確實不少，例如，肌肉、關節及神經等部位疼痛，年長者關節活動不便引發疼痛，年輕人過度運動引起肌肉疼痛，或上班族久坐、長時間使用滑鼠引起的腕隧道症候群的疼痛等；其次是偏頭痛、感冒引起的頭痛，以及女性的經痛。

「止痛藥是痛的時候吃，不痛的時候不要吃。」王明媛說，服用止痛藥，雖然不致造成腎臟損傷，但病人可能為了止痛，長時間服用止痛藥，進而出現耐藥性，原本只需吃一顆藥就能止痛，但長期服用後，必須二顆才能止痛，無形中吃進過多的劑量。

王明媛強調，如果長期、大量服用止痛藥，可能造成腎臟損傷，建議服用止痛藥前，先諮詢醫師、藥師，不要服用過高的劑量，避免傷身傷腎。此外，應找出病因，如為腰椎、頸椎椎間盤突出或姿勢不良所造成的肌肉、神經疼痛，應接受復健治療，至於女性經痛，應使用正確藥物治療，而非一直吃止痛藥。