健康你我他／晨起必運動一小時 穩健邁向健康晚年

聯合報／ 蘇麗紅（中市西區）
長壽養生拉筋氣功不僅讓我朝氣蓬勃，更豐富了我的社交生活。圖／蘇麗紅提供
長壽養生拉筋氣功不僅讓我朝氣蓬勃，更豐富了我的社交生活。圖／蘇麗紅提供

多年來，癌症高居國人十大死因之首，而失智症雖不致命，卻無法逆轉，照護難度更甚於癌症。退休後，我開始正視老化與失智的風險，期許自己能擁有健康快樂的晚年生活。於是，我決心從「晨起運動」出發，開啟我的「健腦新生活」。

為了尋找最適合自己的運動方式，我走訪國立自然科學博物館全園區，最終選擇了「魏老師長壽養生拉筋氣功」。這套功法結合了拉筋、呼吸吐納與穴位按摩，不僅能強身健腦、延緩老化，且動作溫和、容易上手，又不受場地限制，非常適合中高齡族群

從此，每當晨曦乍現，我便迎著微風，踏著輕快的腳步行走約15分鐘，來到科博館區的植物園，與一群志同道合的夥伴們在綠意盎然的大草原一同習練這套功法。

蒼穹為幕、綠地為席，我專注每一個動作，靜心吐納，彷彿與自然對話。一小時下來，汗水淋漓、通體舒暢，一夜的沉滯與穢氣釋放殆盡，取而代之的是清新的空氣與滿滿的芬多精，嶄新的一天就此揭開序幕。

這套長壽養生拉筋氣功不僅讓我朝氣蓬勃，更豐富了我的社交生活。日復一日，我深刻地體會到，功法再好，唯有持之以恆，才能真正守住健康、遠離失智。而我的健腦新生活，正是從每天清晨一小時的堅持開始，穩健地邁向健康自在的晚年。

健腦 中高齡族群

