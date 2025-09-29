聽新聞
0:00 / 0:00

10月徵文主題：生活小改變 環保大永續

聯合報／ 本報訊

全球暖化下，氣候變遷正逐漸影響您我生活。節能減碳並不困難，是守護地球的實際行動。您會選擇少開車改搭大眾運輸？還是利用隨手關燈、節約用水來落實環保？抑或是透過綠色飲食、重複利用物品，讓生活更友善環境？歡迎來信分享您在日常生活中落實節能減碳的小祕訣與心得。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，10月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、匯款銀行或郵局（請註明分行名稱）及帳號，以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

延伸閱讀

寫作教室／最觸動人心的力量…從日式「匠人精神」 讀懂慢有慢的價值

中促美新任駐港總領事伊珠麗：不得干涉香港事務

陸國安部：有民眾為流量直播軍用機場軍機飛行 最高可判10年

美前官員：台灣面對川普 靠強化國防對美投資握好牌

相關新聞

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

基隆捷運遲未核定 新北擬11月先招標

基隆捷運工程經費去年12月首度送交通部審議，至今逾9個月遲未核定，超出過往大多審議半年的經驗，恐影響工程成本及工期，新北...

明高溫上看36度 周六熱帶擾動「花東、恆春水氣增」災民志工須慎防

明天是教師節連假最後1天，中央氣象署預報員林定宜表示，明天至周五各地為晴到多雲的好天氣，明天午後西半部有短暫雷陣雨，並可...

健康主題館／壞膽固醇塞血管 4大族群要小心

心血管疾病與膽固醇息息相關，且逐漸年輕化。聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，在心臟疾病當中，冠狀動脈粥狀硬化是最常見且危險...

資源回收個體戶作業空間 環境部擬推示範站

資源回收物價格持續低迷，存放空間不足更是拾荒者的痛點，尤其回收物要累積一定數量才有出售價值，堆在家門口常被檢舉開罰；環境...

市價3倍收寶特瓶 五角拌成拾荒者好夥伴

每個周二、周五午後，五角拌回收平權協會的基地格外熱鬧，年輕夥伴幫拾荒長輩推著回收車，細心地將一袋袋寶特瓶放上磅秤，仔細核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。