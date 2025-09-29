天災重創南橫公路 搶修通車時程受關注

南部今夏接連颱風、西南氣流豪雨災難多，南橫公路西段受創嚴重，高雄梅山口以上道路僅開放當地居民緊急使用，一般遊客禁止通行，近期樺加沙颱風又重創東段新武路段，路基出現巨大缺口，預計30日完成便道。民眾擔心，原預計下月底評估開放一般遊客行走，全線通車時程恐又延後。

公路局南分局關山、甲仙兩地工務段表示，東段搶修工程按計畫進行，11月初汛期過後開放全民通行的目標不變，會努力達成。

丹娜絲颱風、薇帕颱風、0728豪雨及楊柳颱風連續來襲損害南橫道路，桃源梅山口至向陽路段水文地質較不穩定，陸續發生路基缺口、上下邊坡崩坍、土石流及落石等災損。

8月至今，梅山口以上路段禁止一般車輛進入，僅開放桃源復興等三里居民醫療聯外通行及民生物資運輸補給等緊急需求，下月底評估是否開放一般車通行。

樺加沙為台東山區帶來逾千毫米超大豪雨，南橫189公里新武路段發生60公尺路基缺口災害，導致利稻村及霧鹿村一度成孤島，停電多日。

針對接二連三的豪雨災害，愛好南橫山林民眾認為，南橫柔腸寸斷，是否還要一直修補？也有人說，10月有三個連續假期，原本期待南橫提前開放，利用假期攀爬南橫三星，結果9月又來颱風，擔心全線通車日遙遙無期。

高雄甲仙工務段表示，南橫西段道路正加緊趕工，梅山口至向陽路段原計畫汛期結束後開放一般車輛通行，但後來東段也有災情搶修中，未來開放時間要看整體路況，採滾動檢討。

台東關山工務段回應，此次受創最嚴重的新武路段最晚在30日下午完成便道，初期是碎石路面，後續地質穩定後才會鋪設AC路面，若屆時開放一般車輛上山，還是會呼籲民眾減少通行。

此外，受南橫坍方中斷影響，台東海端鄉374戶從24日晚間停電並失去聯外通訊，台電人員連日翻山越嶺，昨日下午恢復357戶民生用電，僅深山偏遠地區17戶非民生用電尚未恢復供電。