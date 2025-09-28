星巴克「買一送一」又來了！連續2天、陪你收心上班

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克宣布將於9月30日（二）、10月1日連續兩天，推出「國際咖啡日．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
為迎接10月1日的國際咖啡日到來，星巴克宣布將於9月30日（二）、10月1日（三）連續兩天，推出「國際咖啡日．好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

要注意的是，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括各機場航站、高鐵站、國道休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

