星巴克「買一送一」又來了！連續2天、陪你收心上班

為迎接10月1日的國際咖啡日到來，星巴克宣布將於9月30日（二）、10月1日（三）連續兩天，推出「國際咖啡日．好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。