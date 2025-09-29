資源回收個體戶作業空間 環境部擬推示範站

資源回收物價格持續低迷，存放空間不足更是拾荒者的痛點，尤其回收物要累積一定數量才有出售價值，堆在家門口常被檢舉開罰；環境部資源循環署近期規畫在雲林、嘉義縣，協調設立資收個體業者回收作業空間示範站，最快明年上路。

每到周二下午，北市萬華、新北板橋一帶拾荒者推車來到位於萬華南機場社區的地下室，現場秤重後立即領現金，這裡成了他們喘息的庇護所。

75歲黃男平日流連於西門町一帶，是街友也是拾荒者，每次換得百餘元，他開心地說要去吃一頓熱食；84歲婦人葉王金菊滿頭白髮推著滿車寶特瓶，一次超過20公斤，五角拌協會全數收下，換得232元現金。她說，兒女勸她別再撿，但她不想成為「伸手牌」，「做回收是生活重心，也賺零用錢。」

被暱稱「理髮阿姨」的婦人駝背嚴重，腰間圍著護具，交瓶後拿到193元現金，卻來不及休息，就急著前往下一個回收場。她哀嘆最近因囤放回收物遭環保局開單，2400元罰款等於一個月心血沒了，吐完苦水隨即推著她的「戰車」穿過車陣，佝僂背影消失在街角。

對於拾荒者生存困境，五角拌回收平權協會創辦人施舜仁建議政府釋出閒置空地，提供拾荒者安全場域可做分類與拆解，改善市容也降低風險。

環境部資源循環署表示，已規畫年底在雲林、嘉義等縣市各設置1處資收作業空間示範站，提供穩定、安全且具社區共融性的作業場域，作為推動全國擴散的示範案例。