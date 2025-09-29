聽新聞
0:00 / 0:00
資源回收個體戶作業空間 環境部擬推示範站
資源回收物價格持續低迷，存放空間不足更是拾荒者的痛點，尤其回收物要累積一定數量才有出售價值，堆在家門口常被檢舉開罰；環境部資源循環署近期規畫在雲林、嘉義縣，協調設立資收個體業者回收作業空間示範站，最快明年上路。
每到周二下午，北市萬華、新北板橋一帶拾荒者推車來到位於萬華南機場社區的地下室，現場秤重後立即領現金，這裡成了他們喘息的庇護所。
75歲黃男平日流連於西門町一帶，是街友也是拾荒者，每次換得百餘元，他開心地說要去吃一頓熱食；84歲婦人葉王金菊滿頭白髮推著滿車寶特瓶，一次超過20公斤，五角拌協會全數收下，換得232元現金。她說，兒女勸她別再撿，但她不想成為「伸手牌」，「做回收是生活重心，也賺零用錢。」
被暱稱「理髮阿姨」的婦人駝背嚴重，腰間圍著護具，交瓶後拿到193元現金，卻來不及休息，就急著前往下一個回收場。她哀嘆最近因囤放回收物遭環保局開單，2400元罰款等於一個月心血沒了，吐完苦水隨即推著她的「戰車」穿過車陣，佝僂背影消失在街角。
對於拾荒者生存困境，五角拌回收平權協會創辦人施舜仁建議政府釋出閒置空地，提供拾荒者安全場域可做分類與拆解，改善市容也降低風險。
環境部資源循環署表示，已規畫年底在雲林、嘉義等縣市各設置1處資收作業空間示範站，提供穩定、安全且具社區共融性的作業場域，作為推動全國擴散的示範案例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言