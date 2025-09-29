市價3倍收寶特瓶 五角拌成拾荒者好夥伴

每個周二、周五午後，五角拌回收平權協會的基地格外熱鬧，年輕夥伴幫拾荒長輩推著回收車，細心地將一袋袋寶特瓶放上磅秤，仔細核算重量，再以市價3倍以上價格收購。這裡不只是回收交流站，更是城市裡一處溫暖角落。

五角拌由8年級生施舜仁、廖宏翊等夥伴約5年前創辦，施舜仁說，最初只想深入理解拾荒者的處境，花了幾年田野調查才發現台灣社會對拾荒者幾乎毫無認識，甚至充滿偏見，大家以為他們只是弱勢需要幫助的人，事實上他們是回收體系重要一環。

五角拌與馳綠國際合作，拾荒者每周在指定時間、限量交付20公斤寶特瓶，以市面行情3倍以上金額收購，雖打破市場機制，但希望幫助弱勢的拾荒長輩。除了兌換金錢，還與其他友善企業設計「點數兌換」制度，讓拾荒者能以累積的點數換取日常必需品，如洗衣精、衛生紙、香皂等。

施舜仁指出，馳綠國際將回收物再製應用到鞋類與農產品領域，每月由五角拌協助回收約1600公斤，拾荒者供貨且受惠。目前合作對象為21名經濟較弱勢拾荒者，幫助對象有限，長遠來看，希望法規與制度有所改變，才能對全台拾荒者更有利。

五角拌調查，許多拾荒長輩月入不到6000元，加上社福津貼也僅勉強過萬，以女性占多數，因為不少男性認為拾荒有失尊嚴，寧可去打零工。五角拌不僅為他們補上收入缺口，更讓他們感受被尊重。