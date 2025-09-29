基隆捷運遲未核定 新北擬11月先招標

基隆捷運南港至八堵段路線圖。圖／新北市捷運局提供 基隆捷運工程經費去年12月首度送交通部審議，至今逾9個月遲未核定，超出過往大多審議半年的經驗，恐影響工程成本及工期，新北捷運局決定不等了，採經費審議與招標作業並行，預計11月先公告上網招標。

交通部鐵道局表示，2025年7月送件的第3次修正版，有調整站體規模及設施配置，交通部還在檢視中。基捷是跨縣市重大建設，中央將持續在確保建設品質與財務合理性的前提下，積極協助地方推進基捷計畫。

國民黨新北議員白珮茹說，汐東捷運要發揮作用，關鍵在於後續路線串聯台北市與基隆地區，基隆捷運當初是前總統蔡英文的重要政績，也多次背書，「照理說中央不該卡成這樣」，中央地方應該緊密合作才能讓加速地方建設。民進黨新北議員張錦豪也說，基隆捷運必須加速推動，才能串連汐東線，真正讓運量成長。

基捷以兩階段推動，第一階段從台北南港到八堵，第二階段由八堵站連結至基隆市區，拚2033年完工。新北捷運局去年12月16日首次提報工程經費送交通部審議，被退件兩次，今年7月22日第三次報交通部審議，9月2日捷運局再度補充資料，至今沒下文。

新北捷運局指出，為加速推動，將採取「高架段細部設計先行」、「經費審議與招標作業並行」方式，且審議期間招標、審議完成前可保留決標並非首例，其他縣市捷運工程已有先例。

新北捷運局表示，基隆捷運（SB32站至SB33站）地下段工程屬要徑，工序複雜且工期較高架段長，規畫採統包方式招標興建，9月19日至10月7日期間辦理公開閱覽，徵求廠商或民眾意見，以提升公共工程規畫品質，讓招標順利推動。

全案預計11月上網公告招標，因工程經費審議尚未核定以致無法決標，若招標順利，將採保留決標方式同步作業，以縮短時程，待經費審議通過後即可決標。

新北捷運局長李政安指出，過去工程經費審議時間通常是半年，基隆捷運審議已耗時9個月不是常態，已準備好招標文件，待中央經費審定後決標，全力縮短期程；過去包括土城樹林線CQ880B高架段、台北捷運南北環、高雄捷運黃線等，都是前例。

李政安指出，中央認為基捷基本設計經費跟與綜合規畫內容不同，主因是綜合規畫站體較陽春，後來因與汐東線共構，設施設備有增加，為讓經費早日通過，已修改成原來規畫。