健保最新分析！癌藥藥費給付逐年上升 民團籲加強檢視癌友治療需求

衛福部統計，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，健保署去年排名前三名癌症用藥，分別是治療乳癌的「泰莫西芬」及「復乳納」，第三是胃癌、大腸癌等消化道癌症用藥「tegafur」，凸顯癌症治療藥物的重要性。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，隨著癌症患者人數持續上升，衛福部應重新檢視健保癌症用藥給付，有無遺漏或未滿足患者的治療需求，應以規畫治療藍圖。

蔡麗娟說，隨著癌藥及治療方式的進步，許多癌症已如慢性病一般，可以透過長期用藥控制病情，健保藥費支出勢必增加；近年來，健保給付癌症新藥的速度也加快許多，如以往健保針對晚期肺癌、非小細胞肺癌患者給付免疫治療，須是基因突變類型，如今開放無基因突變也能用藥，或是早期三陰性乳癌、轉移性大腸癌等發生率高、死亡率高、患者較多等癌症，也陸續接軌國際治療方式，預見未來在癌症藥物的健保給付費用，一定愈來愈高。

「此時，健保須檢視癌症用藥給付，有無遺漏了或未滿足患者治療需求。」蔡麗娟說，今年公務預算已編列癌藥基金40億元，明年更挹注50億元，目前除肺癌、乳癌、大腸癌接軌國際治療的進展幅度很大，但其他癌症呢？呼籲健保署應檢視其他癌症用藥給付，開放治療的癌藥適用族群，強化癌症治療給付。

蔡麗娟指出，國健署近期放寬肺癌、乳癌等癌症篩檢年齡，當更多癌前病變或早期癌症被發現，早期治療將成趨勢，對於降低癌症晚期治療費用、減少患者痛苦及家庭衝擊，讓癌友及早回歸社會及家庭持續提供生產力都有幫助，但隨著治療人數攀升，整體藥費支出只會更多。

至於，癌症新藥引進，蔡麗娟說，目前健保透過前瞻科技評估，廠商針對未來2年可能引進的新藥預先登錄，以評估新藥納入健保後的財務衝擊，而可以先給予暫行性給付，但若藥物已完成三期人體臨床試驗、具明確療效，改善病人病情也有實證時，應編列預算加入健保常規給付。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，國人一年平均就醫次數約16次，且多集中在感冒、腸胃不適等治療，如此恐壓縮急、重、難、罕疾病藥費，呼籲政府更應讓藥費應集中在癌症、急重症等治療，讓患者獲得好的醫療照顧。