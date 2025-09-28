止痛藥成健保用藥第一名！去年逾919萬人服用 藥師揭3大疼痛最常見

衛福部健保署最新統計，去年健保給付藥費高達2536億元，使用人數最多的藥品是成分為「乙醯氨酚」的止痛藥，人數達919萬人，排名第一。藥師公會全聯會副發言人王明媛說，隨著國內高齡人口增加及上班族久坐、姿勢不良及運動量不足等原因，「疼痛人口」一直增加，導致止痛藥使用人數排名第一，面對長期慢性疼痛，建議民眾應找出背後的病因加以改善，止痛藥只能緩解無法治本。

「止痛藥是痛的時候吃，不痛的時候不要吃。」但王明媛表示，目前每天到藥局購買藥品的民眾，約3成都是買止痛藥，使用人數真的很多，而購買止痛藥的常見3大疼痛，首先是肌肉、關節及神經疼痛，如年長者可能關節活動不便引發疼痛，或年輕人過度運動引起肌肉疼痛，或上班族久坐、長時間使用滑鼠引起的腕隧道症候群的疼痛等；其次是偏頭痛、感冒引起的頭痛等；第三是女性的經痛。

王明媛說，昨天就有一位上班族來藥局購買止痛藥，詢問病因是腰痛，病人主述是上班長時間久坐，造成腰椎椎間盤凸出，但症狀沒有嚴重到必須手術，平時就靠止痛藥止痛；另，女性也常見經痛，服用止痛藥，但其病因可能是子宮內膜異位症等，呼籲民眾應找出病因加以改善，如果是腰椎、頸椎椎間盤突出，或姿勢不良造成的肌肉、神經疼痛，建議應尋求復健治療，而女性經痛也應使用正確藥物治療，而非一直吃止痛藥止痛。

王明媛指出，服用止痛藥，雖然不致於造成腎臟損傷，但病人可能為了止痛，長時間吃止痛藥而出現耐藥性，也就是說，剛開始只需吃1顆止痛藥就能止痛，但長期服用後，必須1.5至2顆才能止痛，無形中吃進過多的劑量；一旦長期、大量服用止痛藥，仍可能造成腎臟損傷，建議服用止痛藥前，一定要先諮詢醫師、藥師，並不要服用過高的劑量，避免傷身。