你一定吃過！健保去年用藥最新統計出爐 使用人數最多是「這款藥物」

衛福部健保署最新統計，去年健保給付藥費高達2536億元，使用人數最多的藥品是成分為「乙醯氨酚」的止痛藥，人數達919萬人，排名第一；藥物使用量排名第一則為糖尿病用藥，高達6.5億錠；癌症用藥以治療乳癌、大腸癌等藥品為主。隨著國內高齡人口增加、民眾久坐、姿勢錯誤及運動量不足，「疼痛人口」增加，導致止痛藥使用人數排名第一。

去年健保藥物使用人數最多前十名，除了第一名的乙醯氨酚成分止痛藥，也有其他非類固醇抗發炎藥上榜，包括diclofenac、ibuprofen，還有止咳藥，如甘草止咳液，用來稀釋呼吸道分泌物的愛克痰、治療胃酸過多的famotidine、生理食鹽水輸液等。

而使用量最多藥品多為三高、幫助排便用藥，如第一名為主成分「metformin」的糖尿病治療藥品，去年共使用6.5億錠，治療胃酸過多的famotidine用量排名第二，使用人數排名第四，以及含「senna glycosides」成分的促進排便藥物，使用量達3.6億錠，排名第三。其餘還包括鎮靜安眠藥贊安諾，以及脈優、冠脂妥、立普妥等降血壓、血脂用藥。

健保給付藥費也逐年增加，去年藥費支出達2536億元，約占健保總額近3成，相較於前年的2432億元，增加104億元。健保署醫審及藥材組科長杜安琇說，每年健保藥費持續上升，主因是人口老化、新藥納保等因素，但占比部分仍約是一定的比率。

進一步分析，國人使用人數最多的藥品，仍以解熱、鎮痛、抗發炎藥物為主。杜安琇說，此為醫師開藥的大宗，也是很常見的用藥，其餘則是止咳、抑制胃酸、胃藥、抗組織胺、肌肉鬆弛劑等用藥，而這些藥品多用於緩解患者症狀，如感冒多為開立3天用藥，藥品用量也反應了民眾平時可能出現的不適；至於藥品用量方面，健保署都會加以監控。

另有關藥品使用量統計，健保署指出，如三高、心律不整、便秘、鎮靜安眠、抑制胃酸等用藥使用量也為大宗，主因除了使用人數多，或是屬於慢性病用藥，一旦用藥必須持續使用。而國人癌症用藥方面，去年排名前三名用藥分別是治療乳癌的「泰莫西芬」及「復乳納」藥品，第三是胃癌、大腸癌等消化道癌症用藥「tegafur」。

健保署表示，去年癌藥申報金額為425億元，癌症人數為92萬人，平均每位患者使用健保癌藥藥費約為4.6萬元；罕見疾病藥品藥費仍逐年增加，自民國109年75.8億元增加至去年118.5億元，確保原有罕病病患持續用藥，而新診斷的病友也能獲得及時治療。