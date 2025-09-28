快訊

年輕人返鄉創業 其澤中醫診所開幕強推精準醫療服務

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
年輕人返鄉創業，其澤中醫診所開幕強推精準醫療服務。業者提供

位於台中市潭子區圓通南路的其澤中醫診所，28日舉行開幕揭牌儀式，在創辦人、台灣長照暨健康促進協會秘書長林親怡帶領下，5名年輕醫師返鄉創業，林親怡與院長吳晉榮目前都在員榮醫療體系服務，未來結合員榮醫療體系並透過智慧科技，更能夠達到精準醫療的境界。

在潭子土生土長的林親怡，創辦其澤中醫診所的初衷為「返鄉照顧親友長輩及同窗」，「其澤」之名及診所位置，都是經由當地居民信仰中心潭水亭觀世音菩薩連續三個聖杯同意的，希望能把更多健康生活帶給鄉親們，一同成長茁壯。

今天的開幕揭牌儀式，有員榮醫療體系總院長張克士、台中市議員蕭隆澤、台灣意象書法館陳世憲老師、潭陽里長楊仲傑及來自全台各地的中醫診所院長等貴賓到場。

其澤中醫診所創辦人林親怡、院長吳晉榮，目前仍在員榮醫療體系體服務，張克士致詞時特別強調：「員榮出品、品質保證！」員榮醫療體系的核心價值就是專業、愛心、視病猶親，包括其澤創辦人林親怡、院長吳晉廷等人在內的團隊，一定能落實員榮的核心價值。

張克士指出，其澤中醫診所的地理位置就在74號快速道路旁，可以在很短時間內抵達員榮，員榮醫療體系共有1,200張病床、近3,000名員工，其澤未來透過智慧科技的結合，更能夠達到精準醫療的境界。

蕭隆澤則說，非常高興在地人才能回鄉服務，也感謝員榮醫療體系願意割愛，這真的是北台中鄉親的福氣。

其澤中醫診所目前有5位醫師進駐，最大特色為「年輕且都是在地人」，5位醫師平均年齡不到35歲，包括創辦人林親怡、院長吳晉廷、副院長李沛穎及專任醫師翁子涵，都是在潭子、北屯長大的在地人。

林親怡學歷為長庚大學中西醫雙主修，中國醫藥大學老化醫學博士。曾經擔任彰基中醫部主任醫師，目前仍是員榮醫療體系中醫部主任；同時也擔任台灣長照暨健康促進協會秘書長，中華民國中醫師公會全國聯合會副秘書長。

其澤創辦人林親怡，目前也是台灣長照暨健康促進協會秘書長。業者提供

