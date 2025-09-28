全台最高健檢中心「昕澄」開幕 雲端上健康管理新標竿

全台「最高」健檢中心進駐台中！以康澄診所與沐澄診所核心團隊為主，新成立的昕澄健康管理中心盛大開幕，昕澄健康管理中心座落於台中市世華國際大樓的42、43樓，這棟大樓外觀以船型概念設計，曾被譽為「台版杜拜帆船飯店」，也因此被稱為是全台最高檢中心。

昕澄健康管理中心同時宣布，獨家與台中勤美洲際酒店攜手合作，推出「五星健檢＋五星酒店」的健康假期體驗。這項創舉特別為來自外縣市，或希望將健檢與深度放鬆結合的企業主或高端客層所設計。

民眾可以在上午從容優雅地完成雲端上的健康檢查，中午品嚐米其林等級的健康饗宴，下午即可入住近在咫尺的勤美洲際酒店，享受世界級的奢華設施與服務。同時可以悠閒漫步於綠意盎然的市民廣場，將一趟必要的健康檢查，轉化為滋養身心靈的迷你假期。

昕澄健康管理中心總院長林耿億指出，昕澄不僅是地理位置，更是在服務理念上，選擇了立足於天際線之巔。步出電梯，映入眼簾的不再是傳統診所的壓迫感，而是環抱整個大台中市景的壯闊落地窗。

林耿億相信，一個能讓心靈放鬆的環境，是精準健康評估的第一步，目的在為客戶提供一個能夠遠離塵囂、專注自我，並以更宏觀視野，來規劃長遠健康藍圖的私密空間。

昕澄經營團隊指出，真正的頂級健康管理，絕非「一體適用」的套餐，而是對個體生命密碼的深度解讀。為此，昕澄健康管理中心引進尖端的「全基因檢測」服務，提供一份終生受用的個人化健康管理藍圖。

台大醫師陳崇裕指出，「全基因檢測」與「預防醫學」相輔相成，可以嘉惠全體國人，形成更有效的疾病預測、預防與個人化健康管理策略，確保最具科學實證的健康照護方案 ，讓預防醫學不再是亡羊補牢，而是極具前瞻性的策略佈局，量身訂製最適合的健檢方案與後續追蹤計畫，實踐真正的「精準醫學」。

昕澄健康管理中心同時與連續多年榮獲《米其林指南》入選推薦的中部知名台菜品牌「膳馨餐飲集團」，以及優格品牌「馬修嚴選」展開深度合作。膳馨的頂尖廚藝團隊，與昕澄的專業醫療顧問合作，專為健檢後的貴賓設計出一系列兼具營養科學與極致美味的健康套餐。