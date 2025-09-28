明高溫上看36度 周六熱帶擾動「花東、恆春水氣增」災民志工須慎防

明天是教師節連假最後1天，中央氣象署預報員林定宜表示，明天至周五各地為晴到多雲的好天氣，明天午後西半部有短暫雷陣雨，並可能持續到晚間，周六起受到菲律賓東方海面熱帶擾動發展影響，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，花蓮光復鄉災民及救災志工須多留意。

林定宜說，博羅依颱風今晚將從越南一帶登陸，對台灣沒有影響，但間接影響蘭嶼、恆春半島有長浪發生；而浣熊颱風距離台灣4000公里以上，距離非常要求，對台灣也沒有影響。

菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長，中秋節前後菲律賓東方海面的熱帶擾動有機會生成，但發展位置、路徑跟強度仍有極大不確定性，可能帶來水氣間接影響台灣，預估10月4日、5日花東、恆春半島降雨機率高，會有局部短暫陣雨，午後南部、其他山區也會有短暫雷陣雨。

針對未來1周天氣，林定宜指出，明（29日）各地晴到多雲，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨，晚上西半部也會有零星短暫陣雨，主要是午後雷陣雨下得比較久，可能會下到晚上，而連日的降雨導致山區土石鬆軟，提醒前往山區活動民眾需注意坍方落石。

周二至週五（9月30日至10月3日）由於太平洋高壓較強，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風場以偏南風為主，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨。

周二（30日）清晨由於海陸風輻合，西半部有零星短暫陣雨；周六、周日（10月4日、5日）受到菲律賓東方海面熱帶擾動發展影響，台灣南方附近水氣增多，花蓮、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區晴到多雲，午後南部、其他山區有局部短暫陣雨。