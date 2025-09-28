快訊

金瓜石展落幕 「朦朧潮濕的一天」12月登嘉義

中央社／ 台北28日電
日本藝術家奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」今天落幕。（圖／台電提供）
日本藝術家奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」今天落幕。（圖／台電提供）

日本藝術家奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」今天落幕，展期93天創下近8萬人次觀展紀錄。文總今天宣布，巡展下一站將在12月落腳嘉義

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫第4站選址位於瑞芳的台電金水基地，6月底開展後便吸引廣大迴響，不僅呈現奈良美智為台灣繪畫的重要作品「朦朧潮濕的一天」，也帶來6件全新創作的繪畫、11件學生時期的素描，加上攝影與陶器等，共78件作品，為巡展至今規模最大的一站。

文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「朦朧潮濕的一天」蘊含奈良美智對台灣的深情，除了因為台灣的風景、人情、食物等帶給藝術家美好的感受，更因為台灣總是在日本有難時伸出援手，例如311東日本大地震與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，這也是奈良美智開始來台巡展的契機。

李厚慶說，對於文總而言，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」不只是一個藝術計畫，更希望能讓大眾看見背後台日友情的故事。「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」下一站將於今年12月落腳嘉義，期待開啟一段嶄新的旅程。

文化總會與奈良美智基金會共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，2023年開始為期10年的巡迴之旅，先後走過高雄、澎湖、屏東和金瓜石，第5站將於12月在嘉義開展，更多展覽資訊請鎖定奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。

