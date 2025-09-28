未來一週偏熱 大台北、中南部29日防逾36度高溫

快訊

中央社／ 台北28日電
氣象署表示，明天各地高溫炎熱，大台北、中南部防局部攝氏36度以上高溫。本報資料照片
氣象署表示，明天各地高溫炎熱，大台北、中南部防局部攝氏36度以上高溫；10月3日之前太平洋高壓偏強，10月4、5日可能會有熱帶擾動接近，迎風面花東地區、恆春半島防局部短暫陣雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天仍然是晴到多雲、偏東南風，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚間西半部地區有零星短暫陣雨。

林定宜表示，明天高溫炎熱，各地高溫約31至35度，大台北、中南部地區可能有局部36度以上高溫。

林定宜指出，30日至10月3日太平洋高壓偏強，各地晴到多雲，偏南風為主，午後南部、各山區短暫雷陣雨；其中30日清晨因海陸風輻合，西半部有零星短暫雨。

林定宜提到，10月4、5日菲律賓東方海面的熱帶擾動，可能會讓東半部水氣增多，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，目前在菲律賓東方海面仍然是一片大低壓帶，持續有熱帶擾動在其中消長，大環境上適合有熱帶系統發展，但增強程度、未來路徑部分，歐美模式預測仍有分歧，後續需再觀察。

另外，林定宜表示，目前資料顯示10月上旬可能會有北方冷空氣南下的機會，但同樣屬於末期預報，需再觀察。

林定宜提醒，颱風博羅依預估今晚登陸越南北部，登陸後會迅速減弱，雖對台灣沒有直接影響，但蘭嶼、恆春半島明天可能會有長浪發生。

