明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

教師節連假第2天截至下午5時，國道交通量為73.3百萬車公里，交通部高公局預估，明天收假日國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，壅塞路段包含國3北向竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林等10路段。

今天下午國道壅塞路段包含國1北向新竹系統至湖口，國5北向頭城至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為73.3百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里。

繼上午後，下午國道也發生多起事故，包含下午1時57分，向216.2公里發生2小客車追撞事故占中線車道，造成回堵3公里；下午2時37分，國3南向59.5公里發生2小車追撞事故占用內線車道，造成回堵5公里。

下午3時30分，國1南向32.2公里發生4小車追撞事故占用內側車道，造成回堵3公里。以上事故均已排除，但都對國道交通影響甚鉅。

高公局表示，明（29日）為教師節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於早上9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於早上9時前出發，以節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包含12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。