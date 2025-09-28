影／教師節連假收假前一天 桃機湧現返鄉人潮

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
明天是教師節連續假日最後一天，但桃園國際機場卻在今天就湧現入境旅客人潮，根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表顯示，今天下午5點統計的入境人數為6萬2488人次，比明天收假日的5萬7481人次還多。

根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，今天的旅客量為13萬6291人次，入境旅客為6萬2488人次，出境為5萬6631人次，轉機為1萬7172人次。前天與昨天的總旅客數分別為13萬9262人次與13萬9078人次，但入境人數都不到六萬人，出境與轉機人數都較今天多，而明天的旅客預報數為11萬1286人次，入境為5萬7481人次。

機場公司指出，依過往經驗預判，首波教師節連假總運量將逾63萬人次，接下來的中秋節連假預估總運量將逾64萬人次，第三波國慶日連假則預估前期出發多於抵達，直至收假日則相反，抵達旅客可能高於出發旅客近2萬人，整體總運量將逾67萬人次。

