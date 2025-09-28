快訊

擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

影／大陸2科研船出現我北部海域 海巡出動2艦2艇併航驅離

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

現在得了流感能打疫苗嗎？ 疾管署長羅一鈞：若有這「三條件」都可打

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署長羅一鈞說，一般不特別規定「得過流感之後，XX天不能打流感疫苗」，即使剛得過或得完流感，只要「沒發燒」、「流感症狀已緩解」，「經醫師評估合適」，都可以打。本報系資料照片
衛福部疾管署長羅一鈞說，一般不特別規定「得過流感之後，XX天不能打流感疫苗」，即使剛得過或得完流感，只要「沒發燒」、「流感症狀已緩解」，「經醫師評估合適」，都可以打。本報系資料照片

流感疫情正值流行期，10月1日將開打公費疫苗。衛福部疾管署長羅一鈞今於臉書表示，目前正在流行A型流感，公費疫苗開打在即，許多民眾疑惑，如果現在已經得了流感，是不是還要打流感疫苗呢？

羅一鈞說，流感病毒因為有A型流感、B型流感，疫苗也是內含三種型別，所以一般都不特別規定「得過流感之後，XX天不能打流感疫苗」，即使剛得過或得完流感，只要「沒發燒」、「流感症狀已緩解」，「經醫師評估合適」，都可以打。

依疾管署統計，今年第34至37周流感病毒檢出件數A型高於B型，其中A型H1N1占56.7%、A型H3N2占37.5%、B型占5.4%、A型未分型占0.4%，近期A型H3N2占比上升。

羅一鈞說，目前國內上升的流感疫情，同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1，符合世衛年初觀察到H3N2已變，也因此更換疫苗株，去年H3N2疫苗株是泰國株、今年換成克羅埃西亞株。因此，最近得過A流的人，還是可能因為流行型別轉換後又再得到不同的A流，建議還是要打10月最新的流感疫苗、取得最新保護。

台大醫學院兒科特聘教授黃立民日前表示，傳統觀念仍是秋冬進入流感流行期，但夏季流感疫情至今，並未完全結束，因此，如今已非如此；預估今年秋冬流感「還是會有一波不小的疫情」，觀察指標是目前流行的H1N1病毒株轉變為H3N2時，即可能出現一波疫情。如今，疾管署統計，H3N2已慢慢增加。

目前流感疫情已進入流行期，衛福部長石崇良日前表示，流感疫情已連續數周升溫，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流受災區收容所工作人員、災民，即日起有類流感症狀就可使用抗病毒藥物，也將於10月1日前開放疫苗施打。因疫情預計10月迎來高峰，且10月有2個連假恐增病毒傳播，10月1日起，除公費流感疫苗開打，也同步放寬公費抗病毒藥物使用對象。

衛福部疾管署長羅一鈞說，目前國內上升的流感疫情，同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1。台大醫學院兒科特聘教授黃立民日前示警，當H1N1病毒株轉變為H3N2時，恐可能出現一波疫情。圖／取自羅一鈞臉書
衛福部疾管署長羅一鈞說，目前國內上升的流感疫情，同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1。台大醫學院兒科特聘教授黃立民日前示警，當H1N1病毒株轉變為H3N2時，恐可能出現一波疫情。圖／取自羅一鈞臉書

流感疫苗 疫情 流感病毒

延伸閱讀

《戰役前線》重現鑽石公主號群聚事件 羅一鈞：台日防疫做法大不同

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

國民女婿羅一鈞任疾管署長「規畫防疫新血至非洲」 笑談老爸幫做這一件事

羅一鈞接任疾管署長 規劃派防疫醫師赴非洲考察

相關新聞

現在得了流感能打疫苗嗎？ 疾管署長羅一鈞：若有這「三條件」都可打

流感疫情正值流行期，10月1日將開打公費疫苗。衛福部疾管署長羅一鈞今於臉書表示，目前正在流行A型流感，公費疫苗開打在即，...

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

連假第2日省道車多雍塞 公路局估明13地雷路段須留意

教師節連假第2天部分省道路段有車多壅塞情況，交通部公路局表示，明天是連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景...

因應花蓮救災 公路局籲長途改行駛台11、台30

今天是教師節連假第2天，蘇花路廊行車順暢，公路局東區養護工程分局表示，因應台9線花蓮縣光復鄉救災疏導措施，籲請長途旅次用...

故宮百年文獻曝光！馬太鞍從「猫丹」到「光復」見證歷史變遷

花蓮光復鄉馬太鞍溪因颱風「樺加沙」導致上游堰塞湖溢流，造成當地街區嚴重受災，居民生活一夕受重創。這片土地不僅是阿美（邦查）族世居之所，也承載豐富的歷史與文化。國立故宮博物院近日透過館藏文獻，回顧馬太鞍在不同時代留下的足跡，引發外界關注。

微軟Windows 10大限將至 但這地區用戶可免費更新一年

微軟（Microsoft）即將在10月14日正式終止對Windows 10的支援，此後不再提供更新及支援，不過，據最新消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。