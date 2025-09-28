現在得了流感能打疫苗嗎？ 疾管署長羅一鈞：若有這「三條件」都可打

流感疫情正值流行期，10月1日將開打公費疫苗。衛福部疾管署長羅一鈞今於臉書表示，目前正在流行A型流感，公費疫苗開打在即，許多民眾疑惑，如果現在已經得了流感，是不是還要打流感疫苗呢？

羅一鈞說，流感病毒因為有A型流感、B型流感，疫苗也是內含三種型別，所以一般都不特別規定「得過流感之後，XX天不能打流感疫苗」，即使剛得過或得完流感，只要「沒發燒」、「流感症狀已緩解」，「經醫師評估合適」，都可以打。

依疾管署統計，今年第34至37周流感病毒檢出件數A型高於B型，其中A型H1N1占56.7%、A型H3N2占37.5%、B型占5.4%、A型未分型占0.4%，近期A型H3N2占比上升。

羅一鈞說，目前國內上升的流感疫情，同時也伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1，符合世衛年初觀察到H3N2已變，也因此更換疫苗株，去年H3N2疫苗株是泰國株、今年換成克羅埃西亞株。因此，最近得過A流的人，還是可能因為流行型別轉換後又再得到不同的A流，建議還是要打10月最新的流感疫苗、取得最新保護。

台大醫學院兒科特聘教授黃立民日前表示，傳統觀念仍是秋冬進入流感流行期，但夏季流感疫情至今，並未完全結束，因此，如今已非如此；預估今年秋冬流感「還是會有一波不小的疫情」，觀察指標是目前流行的H1N1病毒株轉變為H3N2時，即可能出現一波疫情。如今，疾管署統計，H3N2已慢慢增加。