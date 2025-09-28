快訊

擁有5戶以上「囤房大戶」大揭露！ 新北市全台最多

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

連假第2日省道車多雍塞 公路局估明13地雷路段須留意

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局表示，明天是連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，提醒台61線北向竹南路段等13個路段須多注意。示意圖。聯合報系資料照
交通部公路局表示，明天是連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，提醒台61線北向竹南路段等13個路段須多注意。示意圖。聯合報系資料照

教師節連假第2天部分省道路段有車多壅塞情況，交通部公路局表示，明天是連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，提醒台61線北向竹南路段等13個路段須多注意；另西部國道客運明天尚有3.82%空位，東部國道客運尚有74.51%空位。

公路局指出，截至下午3時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台2線大武崙路段至基金二路路段西向、台62線瑪陵隧道至安樂段路段西向、台74線大里二至霧峰路段東向、台18線中埔路段東向，建議用路人出可先查詢確認路況並小心駕駛。

公路局表示，明（29日）為教師節連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。

主要省道幹道包含台61線北向竹南路段、中彰大橋北向路段、台1線北向水底寮路段；銜接國道快速公路包含北部台64線東向銜接國3中和交流道、台65線南向接國3土城交流道；中部台74線西向銜接國3霧峰交流道；南部台18線西向銜接國3中埔交流道、台86線西向仁德系統及歸仁交流道、台88線西向鳳山～五甲路段。

另外，觀光景點聯外道路如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段及古坑～梅山路段等也可能出現壅塞情況，公路局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

公路局呼籲，民眾可多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，以及早因應避免壅塞。

另外，滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

公路局指出，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2210班次，疏運3萬5568人；東部國道客運路線共計行駛531班次，疏運9272人。

明日為教師連續假期第3日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有63.82%空位，東部國道客運尚有74.51%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。

國道客運 教師節 客運業

延伸閱讀

因應花蓮救災 公路局籲長途改行駛台11、台30

連假第2天台中百貨停車場客滿 警方2度啟動斷流

維護連假治安！中壢警雷霆除暴強勢掃蕩詐欺、毒品

明明很努力升遷卻總輪不到自己？專家揭6大職場地雷，你可能不小心踩中

相關新聞

還有座位！因應教師節連假人潮 高鐵傍晚加開5班「加班車資訊1次看」

今天是教師節連假第2天，為加強服務大量出遊、返鄉旅客，台灣高鐵今宣布，傍晚將加開北上3班、南下2班列車，以及停靠沿途各站...

連假第2天發生多起追撞事故 下午國道壅塞路段曝光

今天是教師節連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，交通部高公...

中油自明（29）日零時起汽油不調整 柴油降0.1元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、9...

獨／不等了！ 基隆捷運經費中央尚未核定 新北擬11月先招標

不等了！基隆捷運工程經費審議去年12月送交通部，但遲至今日尚未核定，期間中央已退回兩次，新北市7月22日第三次報請交通部...

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

故宮百年文獻曝光！馬太鞍從「猫丹」到「光復」見證歷史變遷

花蓮光復鄉馬太鞍溪因颱風「樺加沙」導致上游堰塞湖溢流，造成當地街區嚴重受災，居民生活一夕受重創。這片土地不僅是阿美（邦查）族世居之所，也承載豐富的歷史與文化。國立故宮博物院近日透過館藏文獻，回顧馬太鞍在不同時代留下的足跡，引發外界關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。