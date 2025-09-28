連假第2日省道車多雍塞 公路局估明13地雷路段須留意

教師節連假第2天部分省道路段有車多壅塞情況，交通部公路局表示，明天是連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，提醒台61線北向竹南路段等13個路段須多注意；另西部國道客運明天尚有3.82%空位，東部國道客運尚有74.51%空位。

公路局指出，截至下午3時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台2線大武崙路段至基金二路路段西向、台62線瑪陵隧道至安樂段路段西向、台74線大里二至霧峰路段東向、台18線中埔路段東向，建議用路人出可先查詢確認路況並小心駕駛。

公路局表示，明（29日）為教師節連假第3天，預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。

主要省道幹道包含台61線北向竹南路段、中彰大橋北向路段、台1線北向水底寮路段；銜接國道快速公路包含北部台64線東向銜接國3中和交流道、台65線南向接國3土城交流道；中部台74線西向銜接國3霧峰交流道；南部台18線西向銜接國3中埔交流道、台86線西向仁德系統及歸仁交流道、台88線西向鳳山～五甲路段。

另外，觀光景點聯外道路如北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段及古坑～梅山路段等也可能出現壅塞情況，公路局已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛。

公路局呼籲，民眾可多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊，以及早因應避免壅塞。

另外，滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

公路局指出，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2210班次，疏運3萬5568人；東部國道客運路線共計行駛531班次，疏運9272人。

明日為教師連續假期第3日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有63.82%空位，東部國道客運尚有74.51%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。