因應花蓮救災 公路局籲長途改行駛台11、台30

中央社／ 宜蘭28日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，街道滿是淤泥，縣府28日指出，隨人力進駐，污泥不斷被清出，為使大型器械及貨車有效清運，呼籲用路人配合交通管制、避免駛入市區。中央社
今天是教師節連假第2天，蘇花路廊行車順暢，公路局東區養護工程分局表示，因應台9線花蓮光復鄉救災疏導措施，籲請長途旅次用路人，改行駛台11線及台30線替代路線。

東區養護工程分局指出，花蓮至台東以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線，花蓮至瑞穗、玉里、富里，則以台9線經台11線，再轉台30線回到台9線。

另外，東區養護工程分局指出，台9線光復鄉周邊道路實施交通管制，193縣道箭瑛大橋以南至台11甲線（光豐公路）路段，上午7時至晚間8時，單向開放南下車輛行駛，北上車輛除居民外，改由台11甲線（光豐公路）銜接台11線北上。

光復鄉中正路東往西進入市區部分，自小客車一律由大進聯絡道路口，左轉大進聯絡道替代道路，物資車則在林田幹道路口，左轉林田幹道替代道路。

東區養護工程分局表示，光復鄉市區道路實施管制，上午8時至下午4時開放車輛進入光復市區，但光復鄉市區主要幹道中正路1段、台9線、林森路三角區域實施順時針單線通行，下午4時至隔天上午8時，中正路1段、台9線、林森路三角區域則「管制」車輛進入。

