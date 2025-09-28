快訊

高雄建商父女身中多刀倒臥車上 女死父重傷相驗結果曝光

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟Windows 10大限將至 但這地區用戶可免費更新一年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
微軟（Microsoft）。 路透
微軟（Microsoft）。 路透

微軟（Microsoft）即將在10月14日正式終止對Windows 10的支援，此後不再提供更新及支援，不過，據最新消息指出，微軟確認將為歐洲經濟區（EEA）用戶提供免費無條件的Win10擴展支援更新（ESU）計劃。

目前全球仍有數億台電腦在使用Win10，在微軟10月14日停止支援Win10後，用戶仍可繼續使用，但在缺乏安全性更新下，Win10 PC用戶將面臨極大的資安風險。

針對暫時不打算升級Windows 11用戶，微軟已有推出「延伸安全更新（ESU）」計畫，用戶被允許以免費或付費方式來獲得延長1年的安全支援，這包含支付一年30美元，兌換1,000點Microsoft Rewards點數，或啟用Windows備份功能至OneDrive雲端硬碟等方式。

不過，微軟在最新聲明中指出，在歐洲經濟區我們正在更新註冊流程，以確保其符合當地期望，我們的目標是支持客戶，為他們提供選項，以便他們在過渡到Windows 11時，能夠不間斷地獲得關鍵安全更新。

微軟提供Win10免費無條件支援，主要是因應歐洲消費者權益組織（Euroconsumers）等機構壓力，該組織曾對微軟將ESU計畫與微軟帳號綁定提出質疑，認為違反歐盟的《數位市場法》。

目前微軟Win10免費無條件支援政策僅限歐洲經濟區用戶，台灣地區用戶恐怕還是得跟著微軟既有政策走。

微軟

延伸閱讀

川普要微軟開除高階主管 聲稱拜登時期官員莫納可威脅國安

Anthropic 叫陣科技巨頭 AI 新創黑馬全球大徵人

民主黨前官員任微軟高層 遭川普點名開除

蘋果等企業大聘H1-B員工又裁員 參議員要求解釋

相關新聞

還有座位！因應教師節連假人潮 高鐵傍晚加開5班「加班車資訊1次看」

今天是教師節連假第2天，為加強服務大量出遊、返鄉旅客，台灣高鐵今宣布，傍晚將加開北上3班、南下2班列車，以及停靠沿途各站...

連假第2天發生多起追撞事故 下午國道壅塞路段曝光

今天是教師節連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，交通部高公...

中油自明（29）日零時起汽油不調整 柴油降0.1元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、9...

獨／不等了！ 基隆捷運經費中央尚未核定 新北擬11月先招標

不等了！基隆捷運工程經費審議去年12月送交通部，但遲至今日尚未核定，期間中央已退回兩次，新北市7月22日第三次報請交通部...

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

故宮百年文獻曝光！馬太鞍從「猫丹」到「光復」見證歷史變遷

花蓮光復鄉馬太鞍溪因颱風「樺加沙」導致上游堰塞湖溢流，造成當地街區嚴重受災，居民生活一夕受重創。這片土地不僅是阿美（邦查）族世居之所，也承載豐富的歷史與文化。國立故宮博物院近日透過館藏文獻，回顧馬太鞍在不同時代留下的足跡，引發外界關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。