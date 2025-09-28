微軟Windows 10大限將至 但這地區用戶可免費更新一年

微軟（Microsoft）即將在10月14日正式終止對Windows 10的支援，此後不再提供更新及支援，不過，據最新消息指出，微軟確認將為歐洲經濟區（EEA）用戶提供免費無條件的Win10擴展支援更新（ESU）計劃。

目前全球仍有數億台電腦在使用Win10，在微軟10月14日停止支援Win10後，用戶仍可繼續使用，但在缺乏安全性更新下，Win10 PC用戶將面臨極大的資安風險。

針對暫時不打算升級Windows 11用戶，微軟已有推出「延伸安全更新（ESU）」計畫，用戶被允許以免費或付費方式來獲得延長1年的安全支援，這包含支付一年30美元，兌換1,000點Microsoft Rewards點數，或啟用Windows備份功能至OneDrive雲端硬碟等方式。

不過，微軟在最新聲明中指出，在歐洲經濟區我們正在更新註冊流程，以確保其符合當地期望，我們的目標是支持客戶，為他們提供選項，以便他們在過渡到Windows 11時，能夠不間斷地獲得關鍵安全更新。

微軟提供Win10免費無條件支援，主要是因應歐洲消費者權益組織（Euroconsumers）等機構壓力，該組織曾對微軟將ESU計畫與微軟帳號綁定提出質疑，認為違反歐盟的《數位市場法》。

目前微軟Win10免費無條件支援政策僅限歐洲經濟區用戶，台灣地區用戶恐怕還是得跟著微軟既有政策走。