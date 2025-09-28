長庚永慶盃全台4地同步開跑 1.6萬人齊聚凱道

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
一大早跑者聚集在總統府前的凱達格蘭大道，攜家帶眷一同參加。記者廖靜清／攝影
一大早跑者聚集在總統府前的凱達格蘭大道，攜家帶眷一同參加。記者廖靜清／攝影

長庚永慶盃路跑今年邁入第16年，今日上午在台北、台中、嘉義、高雄四地同日開跑，一大清早就有跑者身穿招牌橘色T恤，聚集在總統府前的凱達格蘭大道，準備起跑衝刺。衛福部長石崇良表示，至今年8月底，我國65歲以上人口占19.6%，預估年底將邁入超高齡社會，民眾應該為「健康老化」做好準備。

石崇良說，如果高齡長輩沒有好好照護、管理慢性疾病，一但失能就可能落入需要長照的處境。肌少症被喻為中老年人的隱形殺手，除了影響身體健康、行動能力，嚴重也會吞嚥困難、增加跌倒風險。國健署調查統計，65歲以上長者的肌少症盛行率約10%，透過規律運動的及早預防，銀一樣能有高品質進康生活。

長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊表示，永慶盃路跑開辦迄今，從最初的7,000人，到今天共有40,000多人參與，而且全台4地同步開跑。活動主軸以「健康、公益、家庭日」為主軸，提醒國人養成運動的好習慣，提升肌肉量和肌耐力，「儲存骨本」為老後做準備。

程文俊指出，隨著年紀增長，肌肉會慢慢逐年流失，若流失速度過快，易增加肌少症風險。特別是70歲後加速，若未及早介入，行動能力受到阻礙，也會提高跌倒與骨折風險，對高齡長者尤為嚴重。走不動、吃不下、上下樓梯吃力，連帶影響身心靈狀態。

長庚永慶盃路跑公益活動在台北、台中、嘉義、高雄同日開跑，除了凱道舉行的台北場，台中場在西屯區中央球場舉行，嘉義場及高雄場分別結合故宮南院及澄清湖棒球場舉辦。分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元，共逾4萬人參加。

長庚永慶盃路跑今年邁入第16年，一大早共有1.6萬人齊聚凱道。記者廖靜清／攝影
長庚永慶盃路跑今年邁入第16年，一大早共有1.6萬人齊聚凱道。記者廖靜清／攝影

