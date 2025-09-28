故宮百年文獻曝光！馬太鞍從「猫丹」到「光復」見證歷史變遷

花蓮光復鄉馬太鞍溪因颱風「樺加沙」導致上游堰塞湖溢流，造成當地街區嚴重受災，居民生活一夕受重創。這片土地不僅是阿美（邦查）族世居之所，也承載豐富的歷史與文化。國立故宮博物院近日透過館藏文獻，回顧馬太鞍在不同時代留下的足跡，引發外界關注。

故宮在臉書粉專指出，馬太鞍原名Fata’an，在阿美族語中意為「樹豆」，因地勢平坦、土壤肥沃，自16世紀起發展成花東縱谷的重要部落。隨著外來政權與語言書寫的轉變，這塊土地在不同文獻中留下多樣名字：17世紀荷蘭人記錄的「Vattan」或「Vadan」、18世紀漢文典籍中的「猫丹」、「嗎噠唵」，19世紀末出現「馬大鞍」與「馬太鞍」的寫法。

1945年後，地方一度被稱為「台安」，直至光復鄉行政區設立，才定名為「光復」。故宮表示，這些不僅出反映時代更迭與族群互動，也象徵Fata’an在歷史長河中的多重面貌。

院方同時提醒，馬太鞍在今年9月再度面臨百年罕見的天災，當地居民正艱辛復原。前往協助的志工與「鏟子超人」們，務必先確認需求、穿戴防護裝備並評估自身狀況，若是個人行動，也應先到光復車站前的志工分配站登記，以確保安全。

故宮也邀請社會大眾一同分享對馬太鞍的印象與祝福，並呼籲國人以行動與心意支持花蓮災後復建，盼望這片土地早日恢復往日的安定與美好。