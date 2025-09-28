還有座位！因應教師節連假人潮 高鐵傍晚加開5班「加班車資訊1次看」

今天是教師節連假第2天，為加強服務大量出遊、返鄉旅客，台灣高鐵今宣布，傍晚將加開北上3班、南下2班列車，以及停靠沿途各站的全車自由座列車，總計5班加班車。

為加強服務教師節連假期間大量出遊、返鄉的旅客，高鐵公司宣布，今傍晚將加開北上3班（左營站至南港站）以及南下2班（南港站至左營站、台中站）、停靠沿途各站的全車自由座列車（第6節商務車廂除外），總計5班加班車。

高鐵公司指出，今日北上車次，自中午以後仍有許多空位，南下車次則於下午4時前仍有空位，歡迎旅客多加利用上述時段，規畫返回行程，提早搭車，以避開周一收假日的尖峰人潮。

9月28日加班車資訊如下：

北上8822車次：左營站17:10發車，預計19:35抵達南港站。

北上8824車次：左營站18:10發車，預計20:35抵達南港站。

北上8826車次：左營站19:10發車，預計21:35抵達南港站。

南下8829車次：南港站20:15發車，預計22:50抵達左營站。

南下8531車次：南港站21:15發車，預計22:34抵達台中站。