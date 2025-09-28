醫師公會全聯會捐百萬 籌組義診團照顧花蓮災民

快訊

中央社／ 台北28日電

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，醫師公會全聯會捐百萬助當地醫療院所重建等，規劃聯合牙醫、中醫師公會組成義診團，赴當地提供短期醫療服務，照顧災民健康。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國昨天赴當地了解醫療院所災情，他今天接受媒體聯訪表示，當地目前沒有醫院，僅1家衛生所、3家診所及少數牙醫診所，但目前僅剩1家診所可勉強營業。

陳相國說，其餘醫療院所皆遭土石掩埋，覆蓋深度約70至100公分，藥品、電腦設備損毀殆盡。診療服務頓時陷入停擺，醫療服務量能受到重大影響，捐贈每家診所新台幣5萬元慰問金，同時捐出電腦設備，協助光復鄉衛生所儘速回復正常醫療服務，以照護當地居民日常醫療所需。

陳相國表示，協助當地診所恢復基本醫療量能是優先事項，雖然醫療站已設立，並將持續提供服務以確保醫療不中斷，但畢竟非長遠之計，因此義診活動正在籌劃中，將協調各縣市醫師公會、藥師公會、護理師公會、牙醫師公會及中醫師公會組成義診團隊，希望能在近期內完成相關規劃。

陳相國說，規劃服務對象以災情嚴重地區優先展開，西醫義診將以內科與外科為主，希望中醫師與牙醫師共同參與。至於義診形式，如定點或巡迴醫療、團隊人數等細節，尚在討論中，目標為短期支援，一旦當地醫療體系逐步恢復，義診團隊也將功成身退。

陳相國表示，災區後續復原與重建仍需社會各界資源挹助。醫師公會全聯會捐贈100萬元拋磚引玉，呼籲各縣市醫師公會、各醫療相關協會及學會，踴躍捐款至衛生福利部「0923災害募款專案」專戶，以展現台灣最美的人性光輝。

