鏟子超人湧災區協助 中醫師分享緩解腰部勞損方法

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，數千名「鏟子超人」連假期間湧入災區協助清掃。中醫師分享勞動後如何緩解痠痛，彎腰30分鐘應變換姿勢，弓箭步、抱膝伸展可舒緩急性腰部勞損。

花蓮光復鄉遭馬太鞍堰塞湖溢流的洪水重創，淤泥遍布，連假期間不少民眾帶著鏟子、腳穿雨鞋，自發性前往光復鄉協助救災，被外界稱為「鏟子超人」。

台中市潭子區其澤中醫診所醫師今天分享舒緩急性腰部勞損方法。創辦人、中醫師林親怡告訴中央社記者，彎腰的動作是傷害最大，建議不要持續以彎腰動作用力，宜用臀部、腿部搭配人體工學方式施力，彎腰工作30分鐘就應變換其他姿勢。

其澤中醫診所院長吳晉廷指出，長時間彎腰鏟土，腹部內側肌群呈現內躬，舒緩腰部時可用反向運動，雙手扶著腰部往後仰，收縮腹部肌群可獲得舒張，腰部的肌群則可收縮。

吳晉廷表示，可用拇指指腹揉壓手部的外側肌肉，剛揉時會非常痠痛，但肌肉揉開後，痠痛感會舒緩很多；大腿內側肌群也是同樣方法。小腿痠痛部分可使用拉筋板放鬆，或者使用樓梯將腳尖放在樓梯上，重心往下壓，可拉伸小腿肌群，緩解痠痛。

吳晉廷說，因長時間低頭，頭部可往後仰、往前壓，往左往右拉，讓脖子肌群可舒張，不過切記不要旋轉頭部，旋轉動作對關節是慢性磨損，採單向舒緩即可。

林親怡因姑姑長期有膝蓋疼痛毛病，決定返鄉照顧親友以及家鄉長輩，她邀請同在員榮中醫部服務的吳晉廷擔任院長，另2名夥伴副院長李沛穎、專任醫師翁子涵也都是北屯人，4人返鄉創業，希望為家鄉提供醫療照護。