快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

鏟子超人湧災區協助 中醫師分享緩解腰部勞損方法

中央社／ 台中28日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，數千名「鏟子超人」連假期間湧入災區協助清掃。中醫師分享勞動後如何緩解痠痛，彎腰30分鐘應變換姿勢，弓箭步、抱膝伸展可舒緩急性腰部勞損。

花蓮光復鄉遭馬太鞍堰塞湖溢流的洪水重創，淤泥遍布，連假期間不少民眾帶著鏟子、腳穿雨鞋，自發性前往光復鄉協助救災，被外界稱為「鏟子超人」。

台中市潭子區其澤中醫診所醫師今天分享舒緩急性腰部勞損方法。創辦人、中醫師林親怡告訴中央社記者，彎腰的動作是傷害最大，建議不要持續以彎腰動作用力，宜用臀部、腿部搭配人體工學方式施力，彎腰工作30分鐘就應變換其他姿勢。

其澤中醫診所院長吳晉廷指出，長時間彎腰鏟土，腹部內側肌群呈現內躬，舒緩腰部時可用反向運動，雙手扶著腰部往後仰，收縮腹部肌群可獲得舒張，腰部的肌群則可收縮。

吳晉廷表示，可用拇指指腹揉壓手部的外側肌肉，剛揉時會非常痠痛，但肌肉揉開後，痠痛感會舒緩很多；大腿內側肌群也是同樣方法。小腿痠痛部分可使用拉筋板放鬆，或者使用樓梯將腳尖放在樓梯上，重心往下壓，可拉伸小腿肌群，緩解痠痛。

吳晉廷說，因長時間低頭，頭部可往後仰、往前壓，往左往右拉，讓脖子肌群可舒張，不過切記不要旋轉頭部，旋轉動作對關節是慢性磨損，採單向舒緩即可。

林親怡因姑姑長期有膝蓋疼痛毛病，決定返鄉照顧親友以及家鄉長輩，她邀請同在員榮中醫部服務的吳晉廷擔任院長，另2名夥伴副院長李沛穎、專任醫師翁子涵也都是北屯人，4人返鄉創業，希望為家鄉提供醫療照護。

中醫 馬太鞍溪 醫師

延伸閱讀

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

總統致電顧立雄增派國軍 希望中秋節前完成清淤

花蓮災區交通大亂 居民揭「緊急需求」：志工有車就能幫

相關新聞

連假第2天發生多起追撞事故 下午國道壅塞路段曝光

今天是教師節連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，交通部高公...

中油自明（29）日零時起汽油不調整 柴油降0.1元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、9...

獨／不等了！ 基隆捷運經費中央尚未核定 新北擬11月先招標

不等了！基隆捷運工程經費審議去年12月送交通部，但遲至今日尚未核定，期間中央已退回兩次，新北市7月22日第三次報請交通部...

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

還有座位！因應教師節連假人潮 高鐵傍晚加開5班「加班車資訊1次看」

今天是教師節連假第2天，為加強服務大量出遊、返鄉旅客，台灣高鐵今宣布，傍晚將加開北上3班、南下2班列車，以及停靠沿途各站...

基隆捷運還沒動 汐東捷運進度已達25.91%

前總統蔡英文2017年喊出的基隆輕軌，到後來升級成中運量基隆捷運，目前因經費還在審議，還沒辦法動工。不過後來從汐止民生線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。