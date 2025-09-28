基隆捷運還沒動 汐東捷運進度已達25.91%

前總統蔡英文2017年喊出的基隆輕軌，到後來升級成中運量基隆捷運，目前因經費還在審議，還沒辦法動工。不過後來從汐止民生線分家的汐東捷運，已在今年3月開工，9月啟動首支基樁工程。新北捷運局統計，截至8月底施工進度已達25.91％，力拚2032年完工。民代認為，汐東捷運線要發揮效益，須串聯基隆捷運與連接北市大稻埕的民生線，才能讓地方擺脫塞車惡夢，相關路線都要加速。

新北捷運局指出，汐東線全長約5.56公里，共設置6座車站及1座機廠，串聯汐止、東湖、南港三大生活圈，民眾從汐止到台北市區，尖峰通勤時間可省下半小時，更可與基隆捷運及台北市民生線接軌。

新北捷運局指出，捷運汐東線今年3月20日開工，先展開多項前置作業，包含地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫、同興路人行道削減及中央分隔島拆除、設置監控系統與安全監測儀器等。

本月4日啟動首支基樁工程施作後，將盡速完成同興路北段基樁工程，並規畫同步施作跨越新社后橋至同興路南段人行道削減、圍籬佈設等作業，預計明年初開始大同路人行道削減，朝2032年完工目標邁進。

新北市議員白珮茹表示，汐東捷運要發揮作用，關鍵在於後續路線串聯台北市與基隆地區，基隆捷運當初可是蔡英文前總統重要政績，也多次背書，看板廣告更一大堆，照理來說不該卡成這樣，直呼中央地方應該一起緊密合作，才能讓地方建設加速。

民進黨新北市議員張錦豪則說，汐東捷運與基隆捷運部分路段重疊共用車站，兩案都應加速啟動，才能符合當初財務分析與效益。