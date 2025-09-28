快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆捷運還沒動 汐東捷運進度已達25.91%

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
汐東捷運首支基樁工程已經啟動，拚2032年完工。圖／新北捷運局提供
汐東捷運首支基樁工程已經啟動，拚2032年完工。圖／新北捷運局提供

前總統蔡英文2017年喊出的基隆輕軌，到後來升級成中運量基隆捷運，目前因經費還在審議，還沒辦法動工。不過後來從汐止民生線分家的汐東捷運，已在今年3月開工，9月啟動首支基樁工程。新北捷運局統計，截至8月底施工進度已達25.91％，力拚2032年完工。民代認為，汐東捷運線要發揮效益，須串聯基隆捷運與連接北市大稻埕的民生線，才能讓地方擺脫塞車惡夢，相關路線都要加速。

新北捷運局指出，汐東線全長約5.56公里，共設置6座車站及1座機廠，串聯汐止、東湖、南港三大生活圈，民眾從汐止到台北市區，尖峰通勤時間可省下半小時，更可與基隆捷運及台北市民生線接軌。

新北捷運局指出，捷運汐東線今年3月20日開工，先展開多項前置作業，包含地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫、同興路人行道削減及中央分隔島拆除、設置監控系統與安全監測儀器等。

本月4日啟動首支基樁工程施作後，將盡速完成同興路北段基樁工程，並規畫同步施作跨越新社后橋至同興路南段人行道削減、圍籬佈設等作業，預計明年初開始大同路人行道削減，朝2032年完工目標邁進。

新北市議員白珮茹表示，汐東捷運要發揮作用，關鍵在於後續路線串聯台北市與基隆地區，基隆捷運當初可是蔡英文前總統重要政績，也多次背書，看板廣告更一大堆，照理來說不該卡成這樣，直呼中央地方應該一起緊密合作，才能讓地方建設加速。

民進黨新北市議員張錦豪則說，汐東捷運與基隆捷運部分路段重疊共用車站，兩案都應加速啟動，才能符合當初財務分析與效益。

基隆捷運 新北捷運

延伸閱讀

新北汐止新台五路塞車惹怨 紅綠燈連動故障進行修復

新北汐止康誥坑溪綠藻異常增生 會勘清除增破口

新北汐止民族五街盼增YouBike站 會勘要先釐清土地權屬

斜坡道停機車 新北汐止樟樹國小學童通學路受阻要改善

相關新聞

還有座位！因應教師節連假人潮 高鐵傍晚加開5班「加班車資訊1次看」

今天是教師節連假第2天，為加強服務大量出遊、返鄉旅客，台灣高鐵今宣布，傍晚將加開北上3班、南下2班列車，以及停靠沿途各站...

連假第2天發生多起追撞事故 下午國道壅塞路段曝光

今天是教師節連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，交通部高公...

中油自明（29）日零時起汽油不調整 柴油降0.1元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、9...

獨／不等了！ 基隆捷運經費中央尚未核定 新北擬11月先招標

不等了！基隆捷運工程經費審議去年12月送交通部，但遲至今日尚未核定，期間中央已退回兩次，新北市7月22日第三次報請交通部...

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

基隆捷運還沒動 汐東捷運進度已達25.91%

前總統蔡英文2017年喊出的基隆輕軌，到後來升級成中運量基隆捷運，目前因經費還在審議，還沒辦法動工。不過後來從汐止民生線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。