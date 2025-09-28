親子秋遊首選 嘉義縣推阿里山4條特色步道

秋高氣爽，正是親子走步道、親近山林的最佳時節。嘉義縣文化觀光局今年精選21條「步入嘉境」親子友善步道，其中阿里山鄉推出4條適合親子同遊的步道，把握秋季連假，帶孩子感受阿里山的自然之美與文化魅力。

嘉縣文觀局表示，阿里山4條親子步道從高山景致到鐵道人文風情，兼具自然之美與歷史記憶。其中，位於阿里山國家森林遊樂區內的「水山療癒步道」，以靜謐幽境與巨木景觀吸引旅人造訪，沿途林蔭蓊鬱，漫步其中不僅可感受阿里山鐵道文化的獨特魅力，更可近距離一睹樹齡超過千年的水山巨木。

有全台最美森鐵步道之稱的「特富野古道」，一直是高人氣必訪步道之一，平緩易行，漫步於高聳林木間雲霧繚繞，彷彿走入如夢般的迷霧森林，林道景致幽靜唯美，適合親子同遊。

充滿綠意的「迷糊步道」又稱米洋溪步道，因蜿蜒米洋溪畔，鄒族人取米、湖（底）諧音命名。步道竹林涼蔭、小橋流水潺潺，雲霧飄來時更顯唯美，漫步其中通體舒暢。

阿里山鄉「頂湖步道」則是條環狀路線，沿途可欣賞高聳杉木林、翠綠孟宗竹林及茶園美景，山嵐縈繞在層層山巒間景致迷人，步道內有涼亭，還有天然原始林棧道與罕見的生痕化石。

文觀局表示，順遊周邊特色景點，可到「金皮雕工作室」品嚐部落風味料理，也可動手體驗皮雕DIY，製作專屬自己的皮革鑰匙圈；到「FKUO山芙蓉茶業」享用無菜單料理或體驗森林茶席饗宴；到坐擁山嵐美景的景觀日式茶屋「佐一茶屋」品嚐加入自家阿里山紅茶的茶泡飯。

再到擁有大片茶園與鄒族茅草屋群景色的「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」欣賞歌舞表演、品嚐風味餐；還可以探訪結合鐵道、聚落及自然環境的特有山城「奮起湖」，逛奮起湖老街、品嘗必吃的鐵路便當、檸檬愛玉、甜甜圈及草仔粿。