連假第2天發生多起追撞事故 下午國道壅塞路段曝光

今天是教師節連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，交通部高公局指出，今天國道發生多起小客車追撞事故造成回堵，尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判下午有12個壅塞路段需多留意。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1南向湖口服務區至新竹，其餘路段均能維持行車正常。

今天是教師節連假第2天，出遊車流量大，上午國道發生多起事故，早上9時54分，於國1南向34.7公里發生3小客車追撞事故占用外線車道，造成回堵1公里；早上9時55分，於國1北向164.6公里發生2小客追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里。

早上10時18分，於國1北向323.9公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里等。以上事故均已排除，但都對國道交通順暢造成影響。

高公局研判今天尖峰時段仍將有大量旅遊車潮，並預判今日下午重點壅塞路段，包含北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於下午5時後出發，節省寶貴時間，並呼籲用路人可透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。