極上鮪魚大腹40元、滿300折40！屏東第一間「壽司郎」再送180元優惠券

屏東粉絲久等了！屏東首間「壽司郎」正式進駐「環球購物中心屏東店」，現已展開試營運，預計10月10日正式開幕。為慶祝開幕，還有「極上鮪魚大腹40元」、「水煮深海紅蟹35元」等不同優惠，還可享「滿300折40」等慶祝方案。

2018年登台以來，壽司郎已在全台拓展至52家分店。繼嘉義、台南、高雄之後，屏東首店「環球購物中心屏東店」也即將正式開幕。新店空間97.8坪、座位138席，未來屏東民眾想享用壽司郎，也不必再舟車勞頓前往高雄。