極上鮪魚大腹40元、滿300折40！屏東第一間「壽司郎」再送180元優惠券
屏東粉絲久等了！屏東首間「壽司郎」正式進駐「環球購物中心屏東店」，現已展開試營運，預計10月10日正式開幕。為慶祝開幕，還有「極上鮪魚大腹40元」、「水煮深海紅蟹35元」等不同優惠，還可享「滿300折40」等慶祝方案。
2018年登台以來，壽司郎已在全台拓展至52家分店。繼嘉義、台南、高雄之後，屏東首店「環球購物中心屏東店」也即將正式開幕。新店空間97.8坪、座位138席，未來屏東民眾想享用壽司郎，也不必再舟車勞頓前往高雄。
迎接新店登場，9月26日起「極上鮪魚大腹」特別價40元（數量有限，售完為止）；10月3日，「水煮深海紅蟹」35元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」特價30元。此外，試營運期間於壽司郎屏東環球店單筆消費滿300元，並出示粉絲團按讚畫面，可折抵40元；滿600元並出示2個讚可折抵80元，以此類推。折扣後單筆消費滿300元，即贈「開幕限定 A4 資料夾」1個，數量有限，送完為止。即日起至10月2日，消費折扣後滿350元，即可獲得「壽司郎折價券小卡」1 份，內含 40元、60元、80元折價券各1張，總價值180元。
