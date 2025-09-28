醫療性生育保存補助9月試辦已17例 國健署：滾動式擴大適用範圍

衛福部於今年9月1日試辦「醫療性生育保存補助方案」，為18至40歲的乳癌或血液癌患者提供凍卵取精補助，幫助癌友保留未來生育希望。國健署副署長魏璽倫表示，新方案上路迄今，雖然尚不到1個月，已經有11家人工生殖機構申請，共17例患者通過核准，當中有11位是24歲到40歲。

「醫療性生育保存補助方案」試辦計畫的補助對象資格，包含罹患乳癌（第0期至第3期）或血液癌（白血病、淋巴癌或多發性骨髓瘤），魏璽倫指出，目前執行的醫療機構，為衛福部癌症診療品質認證醫院，數量共36家，補助計畫的適用機構還會進行滾動式調整；補助癌別也會再討論，有機會擴大適用範圍。

少子化已成為國安危機，政府應該積極鼓勵生育，尤其是癌症患者的人工生殖補助。奇美醫院婦產部部長、台灣生育力保存學會發起人蔡永杰表示，台灣缺乏全國生育力保存登錄資料庫，導致數據零散、無法追蹤病人長期生殖結果。而缺乏全國性數據支持相關政策推動，導致癌症患者在接受化療、放療等治療前，生育能力被忽略。

隨著癌症生存率提高，為患者保留生育能力愈發重要。蔡永杰認為，國內尚未建立癌症患者生育力保存資料庫，有損患者知情權與未來生活規畫權益。馬來西亞、菲律賓、中國都已經成立生育力保存資料庫，日本的系統建置更是完整，英國則公開生育力保存數據，美國的癌症登錄結合生育力保存資料，可做為醫療政策的實證基礎。

蔡永杰指出，台灣目前只有癌症登錄系統與人工生殖登錄系統，但沒有生育力保存專屬欄位，數據資料不足，無法追蹤病人長期生殖結果。另外，台灣補助對象侷限18至40歲，對青少年與兒童腫瘤病人的生育力保存意識與服務幾乎為零。對於治療急迫且年幼的癌症患者，應於診斷初期就介入，保存生育能力。

魏璽倫說，台灣癌症登記資料庫於1979年開始建立以人口為基礎的全國性資料系統，登記格式為統一標準，剛好國健署的人工生殖作業系統正在更新，兩個系統有機會整合。「署內已經再討論醫療性生育保存補助的癌別擴大、作業系統更新，試辦計畫剛上路，半年後會有新的方向。」