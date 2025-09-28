聽新聞
秋颱醞釀中 氣象署：中秋節前後熱帶擾動恐發展、花東降雨機率高
中央氣象署預報員林定宜上午指出，菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長，中秋節前後菲律賓東方海面的熱帶擾動有機會生成，發展位置、路徑跟強度目前都有不確定性，可能帶來水氣間接影響台灣，中秋節前後花東、恆春半島降雨機率高，其他地區也有午後雷陣雨。
林定宜表示，目前西北太平洋有2個颱風，博羅依颱風今天上午在鵝鑾鼻西南西方1330公里，向西北西前進，預計入夜後從越南一帶登陸，對台灣沒有影響；浣熊颱風目前在台北東北東方4000公里以上，距離更遠，對台灣也沒有影響。
至於連假天氣，林定宜表示，太平洋高壓增強，目前台灣上空幾乎沒有雲系，今天上半天各地晴朗穩定，午後東南部及各地山區需留意雷陣雨。明天午後雷陣雨較多，東南部及各地山區有雨，並持續到晚間，晚上西半部也有零星短暫陣雨。
未來一周降雨，林定宜指出，周二至周五午後雷陣雨範圍縮小，因環境偏南風，午後南部地區及各地山區有零星短暫陣雨；周五恆春半島有局部短暫雨。周六之後菲律賓東方為大低壓區，有擾動生成機會，屆時南邊水氣增多，且環境偏東風，花東一帶也有局部短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨。
溫度方面，林定宜說，未來一周高壓勢力較強，未下雨時各地高溫炎熱，今天西半部高溫約33至35度，東半部32至33度，大台北地區及中南部近山區平地恐36度。
