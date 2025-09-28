快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

秋颱醞釀中 氣象署：中秋節前後熱帶擾動恐發展、花東降雨機率高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
最近太平洋高壓較強，未下雨時天氣高溫炎熱。聯合報系資料照片
最近太平洋高壓較強，未下雨時天氣高溫炎熱。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員林定宜上午指出，菲律賓東方到南海目前為大低壓區，有熱帶擾動消消長長，中秋節前後菲律賓東方海面的熱帶擾動有機會生成，發展位置、路徑跟強度目前都有不確定性，可能帶來水氣間接影響台灣，中秋節前後花東、恆春半島降雨機率高，其他地區也有午後雷陣雨。

林定宜表示，目前西北太平洋有2個颱風，博羅依颱風今天上午在鵝鑾鼻西南西方1330公里，向西北西前進，預計入夜後從越南一帶登陸，對台灣沒有影響；浣熊颱風目前在台北東北東方4000公里以上，距離更遠，對台灣也沒有影響。

至於連假天氣，林定宜表示，太平洋高壓增強，目前台灣上空幾乎沒有雲系，今天上半天各地晴朗穩定，午後東南部及各地山區需留意雷陣雨。明天午後雷陣雨較多，東南部及各地山區有雨，並持續到晚間，晚上西半部也有零星短暫陣雨。

未來一周降雨，林定宜指出，周二至周五午後雷陣雨範圍縮小，因環境偏南風，午後南部地區及各地山區有零星短暫陣雨；周五恆春半島有局部短暫雨。周六之後菲律賓東方為大低壓區，有擾動生成機會，屆時南邊水氣增多，且環境偏東風，花東一帶也有局部短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜說，未來一周高壓勢力較強，未下雨時各地高溫炎熱，今天西半部高溫約33至35度，東半部32至33度，大台北地區及中南部近山區平地恐36度。

最近天氣注意事項。圖／中央氣象署提供
最近天氣注意事項。圖／中央氣象署提供
今天高溫情形。圖／中央氣象署提供
今天高溫情形。圖／中央氣象署提供
今天天氣預報。圖／中央氣象署提供
今天天氣預報。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

浣熊颱風 中秋節 菲律賓

延伸閱讀

連假高溫烤番薯！午後雷陣雨連2天擴大 下周六熱帶擾動恐生成

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」1周內還有更強熱帶擾動發展

明天高溫恐破37度！這日起「大雨連炸3天」下周還有熱帶擾動發展

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

相關新聞

連假第2天發生多起追撞事故 下午國道壅塞路段曝光

今天是教師節連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，交通部高公...

中油自明（29）日零時起汽油不調整 柴油降0.1元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、9...

獨／不等了！ 基隆捷運經費中央尚未核定 新北擬11月先招標

不等了！基隆捷運工程經費審議去年12月送交通部，但遲至今日尚未核定，期間中央已退回兩次，新北市7月22日第三次報請交通部...

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

極上鮪魚大腹40元、滿300折40！屏東第一間「壽司郎」再送180元優惠券

屏東粉絲久等了！屏東首間「壽司郎」正式進駐「環球購物中心屏東店」，現已展開試營運，預計10月10日正式開幕。為慶祝開幕，...

醫療性生育保存補助9月試辦已17例 國健署：滾動式擴大適用範圍

衛福部於今年9月1日試辦「醫療性生育保存補助方案」，為18至40歲的乳癌或血液癌患者提供凍卵取精補助，幫助癌友保留未來生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。