獨／不等了！ 基隆捷運經費中央尚未核定 新北擬11月先招標

不等了！基隆捷運工程經費審議去年12月送交通部，但遲至今日尚未核定，期間中央已退回兩次，新北市7月22日第三次報請交通部審查。由於過去工程經費審議大多只要半年，此件已超過9個月，新北市捷運局為免時程拉長影響完工，決定採「經費審議與招標作業並行」，已將招標文件公開閱覽蒐集意見，預計11月就會公告上網招標。

基隆捷運以兩階段推動，第一階段從台北南港到八堵，第二階段將由八堵站連結至基隆市區，由SB22站起，向西以高架沿明德一路、工建西路、實踐路，跨越基隆河進入五堵基隆科技園區，續轉至新北市大同路三段、新台五路二段，銜接汐東捷運共軌段的SB15站，至SB13站前方路線分開再轉入台鐵第三軌用地，後續以地下潛盾隧道方式行經南港路至終點SB31，預計2033年完工。

新北市捷運局去年12月16日首次提報工程經費送交交通部審議，被退件兩次，今年7月22日第三次報請交通部，9月2日捷運局也已再補充資料，目前尚未有結果。

新北捷運局指出，因應基隆捷運工程經費審議「特殊的較長等待時間」，為加速推動基隆捷運工程，並以公開化、透明化方式辦理招標，採取「高架段細設先行」、「經費審議與招標作業並行」方式辦理，且審議期間招標，審議未完成前保留決標並非首例，其它縣市捷運工程已有先例。

新北捷運局表示，基隆捷運(SB32站至SB33站)地下段工程屬要徑，工序複雜且工期較高架段長，規畫採統包方式招標興建，並於9月19日至10月7日期間刊登公開閱覽作業，藉由招標文件公開閱覽，徵求廠商或民眾意見，以提升公共工程規畫設計品質並讓招標順利推動。

新北捷運局指出，全案預計11月上網公告招標，由於工程經費審議尚未核定以致無法決標，若招標順利，將採保留決標的方式同步作業以縮短時程，待經費審議通過後即可決標。此外，基隆捷運高架段細設先行，細部設計作業已於7月15日開始。

新北捷運局長李政安指出，過去工程經費審議大多半年左右，基隆捷運審議時間「不是常態」，不過目前他們相關招標文件都已經準備好，可以先開始招標，後續待中央經費審定後決標，全力縮短期程。

李政安指出，這類做法並非首例，目前包括土城樹林線CQ880B高架段、台北捷運南北環、高雄捷運黃線等，當初都是「中央審議期間」，透過先行招標，再保留決標方式進行。

至於目前交通部審議意見，李政安指出，主要中央認為目前基隆捷運基本設計經費跟綜合規畫的內容不同，主要是綜合規畫站體較陽春，但後來因為與汐東線共構，設施設備增加等原因，不過為了希望經費早日通過，目前都已修改成原來規畫，盼能夠早日通過經費審議。

新北市議員張錦豪說，基隆捷運必須要加速推動，才能串連汐東線，真正讓運量成長，以符合相關財務分析與效益。

新北市議員白珮茹直言，大型公共建設不可能只靠中央或是地方，大家各司其職，中央出該出的錢，地方做該做的事，行政程序先走，盼加速案件推動。