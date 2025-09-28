年輕人扛起回收平權 五角拌成拾荒阿公阿嬤的後盾

每個周二、周五午後，五角拌回收平權協會的基地格外熱鬧，年輕夥伴幫拾荒長輩推著回收車，細心地將一袋袋寶特瓶放上磅秤，仔細核算重量，再以市價3倍以上價格收購。這裡不只是回收交流站，更是城市裡一處溫暖角落。

五角拌由八年級生施舜仁、廖宏翊與其他志同道合夥伴攜手創辦，成立約5年。施舜仁回憶，最初只是想要深入理解拾荒者的處境，花了好幾年進行田野調查，才發現台灣社會對拾荒者幾乎毫無認識，甚至充滿偏見，大家以為他們只是弱勢需要幫助的人，事實上，他們是台灣回收體系重要一環。

五角拌與馳綠國際合作，每位合作的拾荒者每周在指定時間、限量交付20公斤寶特瓶，以市面行情3倍以上金額收購寶特瓶。這種打破市場機制做法，必須要有配套才能避免外部大量湧入，確保有限資源能真正幫助到最需要的拾荒長輩。除了兌換金錢，還與其他友善企業設計「點數兌換」制度，讓拾荒者能以累積的點數換取日常必需品，如洗衣精、衛生紙、香皂等。

另一位創辦人廖宏翊是台大財金系畢業，別人眼中的學霸，卻成為拾荒長輩的守護者。廖宏翊大三時因參與太陽花運動開始接觸社會議題，後來修習社會系、社會創新等課程，逐步走向社區營造領域，他坦言，一開始家人不支持，覺得沒踏上金融業很可惜。後來看到這些工作不僅有意義，也能養活自己，才逐漸理解。

他分享，許多長輩以拾荒維生，但過去社區營造多以老人照顧為主，未曾針對拾荒議題採取行動。後來獲得資金贊助，才有機會將「回收平權」變成具體的計畫，也逐步發展成如今的五角拌。

在現場，阿嬤們推著車，將辛苦撿來的寶特瓶交到年輕人手上，過程中不乏溫馨的問候。五角拌的成員熟知每位長輩家庭狀況，若哪天突然沒出現，他們會主動打電話關心。許多拾荒者說：「五角拌這群年輕人揪甘心，很為我們著想。收購價格比外面高幾倍，很感謝他們。」

根據五角拌調查，許多拾荒長輩月收入不到6000元，加上社福津貼也僅勉強過萬。女性占多數，因為不少男性認為「撿回收」有失尊嚴，寧可去打零工。施舜仁形容：「拾荒者像是都市裡的農人，靠著雙手整理城市的資源，卻常常被忽略。」

五角拌不僅補上了收入的缺口，更讓拾荒者感受到被尊重。施舜仁說，真正目標不是替代政府，而是讓社會重新認識這群人，理解他們的價值，「我們希望成為一座橋，連結拾荒者、社區與制度。」