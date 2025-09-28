失智仍無法根治 安南醫院中西醫合療展現1＋1＞2的療效

人口老化失智症患者人數不斷增加，仍無法根治。台南市立安南醫院打破傳統，西醫精神科醫師進駐中醫門診、開設「失智症中西醫合療門診」，運作4個月展現初步成果。院方表示，這種創新模式失智患者一次門診「就有雙效治療全方位服務」。

院長林聖哲舉例82歲林姓阿嬤近日出現自言自語、幻覺、記憶衰退及足跟刺痛等症狀，醫師王文隆診斷阿茲海默症致輕中度失智，經中西醫合併治療失智策略，院方以「中醫調體質、西醫查病因」協同模式，以針灸與中藥調理，持續治療後患者病情穩定，明顯減輕幻覺、足跟疼痛緩解。

醫師王文隆表示，中西醫合療運作4個月來，已初步展現患者病情穩定與家屬壓力減輕成果。82歲阿嬤經藥物、營養、運動建議，並結合黃雋傑醫師的針灸與中藥調理，持續治療後幻覺減輕、疼痛改善，生活品質提升。

王文隆指出，另一婦女因婚姻衝突情緒失控自傷，跳樓下半身癱瘓，在急診室情緒崩潰，團隊支持下接受復健、中醫針灸與營養治療，逐步恢復行動力與心理平衡。她感謝醫師們在最低潮關懷與鼓勵，讓她重拾對生命的希望。這也體現了中西醫合療在重建身心健康上的實質價值與溫度。

院方指出，一直致力中西醫結合醫療，曾是全國首間嘗試家醫科西醫師進駐中醫門診醫院。這次聚焦失智症與腦退化照護，精神科王文隆醫師等主導串聯中醫資源，是「以人為本」的創新舉措：患者在中醫調理時，也能即時有西醫專科評估與建議，省卻來回轉診不便。這種跨科合作模式是提升失智症照護品質的重要里程碑。

林聖哲指出，中西醫合療失智門診結合精神科精準診斷與中醫辨證論治，採「雙軌並行、優勢互補」策略，以「中醫調體質、西醫查病因」的協同模式，患者一次門診即有雙方醫療專長服務。中西醫團隊討論為患者制定個人化整合治療計畫，包括針灸、中藥與西藥並用及營養諮詢、復健運動指導、經顱磁刺激等多元療法，「達到1＋1＞2的療效。」

合療門診由西醫進行認知功能測試、神經心理評估及藥物治療，中醫則依體質施行針灸、中藥調理等，針對記憶退化、情緒失控、睡眠障礙等症狀同步改善。例如血管性失智症患者，中醫師透過四診合參辨明是屬於瘀血、痰濁等不同證型，分別以活血化瘀或健脾化痰等治法，西醫則同步監控血壓、血糖等腦血管風險因子，必要時調整西藥治療。

醫師黃雋傑表示，針灸輔助失智症治療是門診一大亮點。研究顯示針灸刺激特定穴位有助改善認知功能及情緒症狀，許多失智長者接受針灸後出現記憶力下降趨緩、睡眠改善等正面變化。同時中醫中藥依據患者體質調理，如採用益腎健脾、活血化瘀方劑，可望改善失智患者整體機能狀態。西醫藥物如膽鹼酶抑制劑或抗失智藥物，則繼續發揮穩定病情作用。

精神科醫師也特別留意患者伴隨的焦慮、憂鬱或幻覺妄想等情緒行為問題，必要時提供抗精神症狀藥物或非藥物心理介入；中醫則以針灸安神、寧心益智治療，協助緩解這些症狀，優勢互補體現「中西合璧」。