快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

失智仍無法根治 安南醫院中西醫合療展現1＋1＞2的療效

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
安南醫院推動中西醫合療，展現更佳療效。圖／院方提供
安南醫院推動中西醫合療，展現更佳療效。圖／院方提供

人口老化失智症患者人數不斷增加，仍無法根治。台南市立安南醫院打破傳統，西醫精神科醫師進駐中醫門診、開設「失智症中西醫合療門診」，運作4個月展現初步成果。院方表示，這種創新模式失智患者一次門診「就有雙效治療全方位服務」。

院長林聖哲舉例82歲林姓阿嬤近日出現自言自語、幻覺、記憶衰退及足跟刺痛等症狀，醫師王文隆診斷阿茲海默症致輕中度失智，經中西醫合併治療失智策略，院方以「中醫調體質、西醫查病因」協同模式，以針灸與中藥調理，持續治療後患者病情穩定，明顯減輕幻覺、足跟疼痛緩解。

醫師王文隆表示，中西醫合療運作4個月來，已初步展現患者病情穩定與家屬壓力減輕成果。82歲阿嬤經藥物、營養、運動建議，並結合黃雋傑醫師的針灸與中藥調理，持續治療後幻覺減輕、疼痛改善，生活品質提升。

王文隆指出，另一婦女因婚姻衝突情緒失控自傷，跳樓下半身癱瘓，在急診室情緒崩潰，團隊支持下接受復健、中醫針灸與營養治療，逐步恢復行動力與心理平衡。她感謝醫師們在最低潮關懷與鼓勵，讓她重拾對生命的希望。這也體現了中西醫合療在重建身心健康上的實質價值與溫度。

院方指出，一直致力中西醫結合醫療，曾是全國首間嘗試家醫科西醫師進駐中醫門診醫院。這次聚焦失智症與腦退化照護，精神科王文隆醫師等主導串聯中醫資源，是「以人為本」的創新舉措：患者在中醫調理時，也能即時有西醫專科評估與建議，省卻來回轉診不便。這種跨科合作模式是提升失智症照護品質的重要里程碑。

林聖哲指出，中西醫合療失智門診結合精神科精準診斷與中醫辨證論治，採「雙軌並行、優勢互補」策略，以「中醫調體質、西醫查病因」的協同模式，患者一次門診即有雙方醫療專長服務。中西醫團隊討論為患者制定個人化整合治療計畫，包括針灸、中藥與西藥並用及營養諮詢、復健運動指導、經顱磁刺激等多元療法，「達到1＋1＞2的療效。」

合療門診由西醫進行認知功能測試、神經心理評估及藥物治療，中醫則依體質施行針灸、中藥調理等，針對記憶退化、情緒失控、睡眠障礙等症狀同步改善。例如血管性失智症患者，中醫師透過四診合參辨明是屬於瘀血、痰濁等不同證型，分別以活血化瘀或健脾化痰等治法，西醫則同步監控血壓、血糖等腦血管風險因子，必要時調整西藥治療。

醫師黃雋傑表示，針灸輔助失智症治療是門診一大亮點。研究顯示針灸刺激特定穴位有助改善認知功能及情緒症狀，許多失智長者接受針灸後出現記憶力下降趨緩、睡眠改善等正面變化。同時中醫中藥依據患者體質調理，如採用益腎健脾、活血化瘀方劑，可望改善失智患者整體機能狀態。西醫藥物如膽鹼酶抑制劑或抗失智藥物，則繼續發揮穩定病情作用。

精神科醫師也特別留意患者伴隨的焦慮、憂鬱或幻覺妄想等情緒行為問題，必要時提供抗精神症狀藥物或非藥物心理介入；中醫則以針灸安神、寧心益智治療，協助緩解這些症狀，優勢互補體現「中西合璧」。

院方表示，失智症仍無法根治，但中西醫合療提供延緩退化、提升生活品質希望。團隊定期追蹤評估患者的認知功能變化，視需要調整中藥處方或西藥劑量，確保治療方案與時俱進。中醫部計畫蒐集更多臨床個案數據，評估此合療模式對延緩失智惡化客觀成效，作為日後優化治療指引依據。

安南醫院推動中西醫合療，展現更佳療效。圖／院方提供
安南醫院推動中西醫合療，展現更佳療效。圖／院方提供

失智症 中醫 患者

延伸閱讀

不只皮膚乾癢、便秘 熟齡女性還會因「秋燥」易怒 中醫建議這樣吃

失智母把洗衣籃當馬桶、掀起便座如廁 兒子「遠距照護」巧用一物解危

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

張嘴有喀喀聲常耳鳴、肩頸僵硬醫藥無效？中醫針灸治好

相關新聞

連假第2天發生多起追撞事故 下午國道壅塞路段曝光

今天是教師節連假第2天，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，交通部高公...

中油自明（29）日零時起汽油不調整 柴油降0.1元

台灣中油公司自明（29）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、9...

獨／不等了！ 基隆捷運經費中央尚未核定 新北擬11月先招標

不等了！基隆捷運工程經費審議去年12月送交通部，但遲至今日尚未核定，期間中央已退回兩次，新北市7月22日第三次報請交通部...

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

極上鮪魚大腹40元、滿300折40！屏東第一間「壽司郎」再送180元優惠券

屏東粉絲久等了！屏東首間「壽司郎」正式進駐「環球購物中心屏東店」，現已展開試營運，預計10月10日正式開幕。為慶祝開幕，...

醫療性生育保存補助9月試辦已17例 國健署：滾動式擴大適用範圍

衛福部於今年9月1日試辦「醫療性生育保存補助方案」，為18至40歲的乳癌或血液癌患者提供凍卵取精補助，幫助癌友保留未來生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。