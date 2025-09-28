為拾荒者創生存空間 民團促規畫推車格、中央將推示範站

快訊

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
拾荒者將寶特瓶用推車運到五角拌協會，售出後推著空車離去。記者許正宏／攝影
拾荒者將寶特瓶用推車運到五角拌協會，售出後推著空車離去。記者許正宏／攝影

回收價格低迷，存放空間不足更是拾荒者的痛點。回收物要累積一定數量才有出售價值，堆在家門口常被檢舉，動輒罰1200至6000元，等同一個月心血付諸流水。本報關注拾荒者生存權益，環境部資源循環署近期規畫在雲林、嘉義等縣市，設立資收個體業者回收作業空間示範站，協調中，最快明年可上路。

每到周二下午，北市萬華、新北板橋一帶拾荒者推車來到位於萬華南機場社區的地下室辦公室，現場秤重後立即領現金，這裡成了他們喘息的庇護所。

75歲黃姓男子平日流連於西門町一帶，是街友也是拾荒者，每次換得百餘元，他開心地說要去吃一頓熱食；84歲婦人葉王金菊，滿頭白髮推著滿車寶特瓶，一次超過20公斤，協會仍全數收下，換得232元現金。她說兒女勸她別再撿，但她不想成為「伸手牌」，「做回收是生活重心，也賺零用錢。」

還有被暱稱「理髮阿姨」的婦人，駝背嚴重，腰間圍著護具，交瓶後拿到193元現金，卻來不及休息，就急著前往下一個回收場。她哀嘆，最近因囤放回收物遭環保局開單，2400元罰款等於一個月心血沒了，吐完苦水後，隨即推著她的「戰車」穿過車陣，佝僂背影消失在街角。

除了拾荒者，傳統回收場也面臨挑戰。北市萬華一家老字號回收場三代經營近70年，見證產業興衰。涂姓業者坦言，行動資收車「小蜜蜂」崛起，以高價直接將物品送到大盤商，成本低、效率高，壓縮傳統回收場空間。

「中間這層會慢慢不見。」涂先生說，與其說是競爭，不如說是被淘汰，「這裡的阿伯阿嬤看著我長大，從前叫我阿弟仔到現在叫老闆，但情感無法抵抗現實。」

對於拾荒者生存困境，五角拌回收平權協會創辦人施舜仁建議政府可參考巴西模式，設置「拾荒推車停車格」，並釋出閒置空地，提供安全場域可做分類與拆解，改善市容也降低安全風險。

根據五角拌回收平權協會統計，拾荒者實際處理全台約9%回收物，幾乎與清潔隊的10%相當，政府長期將他們視為「社福對象」，而非回收體系一環。綠色公民行動聯盟常務理事賴偉傑直言，這種定位錯置，讓拾荒者無法獲得應有保障，導致社會對他們充滿誤解。

施舜仁指出，當前回收價格過低，許多廢棄物幾乎賣不了錢。廢紙每公斤僅1元，寶特瓶每公斤1.2元，折算下來，一個寶特瓶不到0.05元，「多數拾荒者一個月賺不到3000元」，必須頂著烈日、長時間暴露在高溫與髒亂環境，少有人關心他們的勞動風險。

對於民團意見，資源循環署說，台灣依廢棄物清理法建立權責分明、覆蓋率高的公部門清運體系（清潔隊），1997年起結合社區民眾、地方清潔隊、回收商及回收基金全面實施「資源回收四合一計畫」，實行資源回收、垃圾減量的工作，藉由回饋方式鼓勵全民參與，並強化回收點暢通回收管道，建立開放的回收處理市場，與巴西制度基礎不同。

在巴西在聖保羅市，民間團體有發起劃設專屬的「拾荒推車停車格」，希望保障時拾荒者在回收站點前的路權與作業安全。資源循環署規畫今年下半年在雲林、嘉義等縣市辦理先期盤點與協調作業，預計各設置1處資收個體業者回收作業空間示範站，提供穩定、安全且具社區共融性的作業場域，作為推動全國擴散的示範案例。

施舜仁、賴偉傑強調，拾荒者不該被視為弱勢需要補助，而是回收體系中不可或缺一環。唯有給予合理價格、提供安全空間、建立保障機制，才能讓這群在城市角落揮汗的基層勞動者真正受惠，讓台灣回收制度更健全。

每周二下午，五角拌協會將向拾荒者先收下的資收物交由環保公司清運，鄰居阿姨也來幫忙。記者許正宏／攝影
每周二下午，五角拌協會將向拾荒者先收下的資收物交由環保公司清運，鄰居阿姨也來幫忙。記者許正宏／攝影
拾荒者將寶特瓶用推車運來五角拌協會，這是他們辛苦付出的心血。記者許正宏／攝影
拾荒者將寶特瓶用推車運來五角拌協會，這是他們辛苦付出的心血。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋，運到五角拌協會。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋，運到五角拌協會。記者許正宏／攝影
每周二下午，五角拌協會將向拾荒者先收下的資收物，交由環保公司清運。記者許正宏／攝影
每周二下午，五角拌協會將向拾荒者先收下的資收物，交由環保公司清運。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶用推車運到五角拌協會，售出後推著空車離去。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶用推車運到五角拌協會，售出後推著空車離去。記者許正宏／攝影
每周二下午，五角拌協會將向拾荒者先收下的資收物交由環保公司清運。記者許正宏／攝影
每周二下午，五角拌協會將向拾荒者先收下的資收物交由環保公司清運。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集的回收物交給五角拌協會。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集的回收物交給五角拌協會。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他將變賣的現金交給民眾，顧客看到辛苦換來的鈔票，顯露欣喜之情。記者王慧瑛／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他將變賣的現金交給民眾，顧客看到辛苦換來的鈔票，顯露欣喜之情。記者王慧瑛／攝影
拾荒者將收集的回收物賣給五角拌協會。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集的回收物賣給五角拌協會。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集的回收物賣給五角拌協會。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集的回收物賣給五角拌協會。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他將變賣的現金交給民眾，顧客看到辛苦換來的鈔票，顯露欣喜之情。記者王慧瑛／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他將變賣的現金交給民眾，顧客看到辛苦換來的鈔票,顯露欣喜之情。記者王慧瑛／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他觀察，拾荒者大多是辛苦人，許多客人看到長大，從前叫他「阿弟仔」，後來才喊他老闆。記者王慧瑛／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他觀察，拾荒者大多是辛苦人，許多客人看到長大，從前叫他「阿弟仔」，後來才喊他老闆。記者王慧瑛／攝影
每周二五角拌協會將向拾荒者收下的資收物交由環保公司清運，鄰居阿姨也來幫忙。記者許正宏／攝影
每周二五角拌協會將向拾荒者收下的資收物交由環保公司清運，鄰居阿姨也來幫忙。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋，運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
拾荒者將收集來的寶特瓶裝袋，運到五角拌協會，秤重後售出換取現金。記者許正宏／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他將變賣的現金交給民眾，顧客看到辛苦換來的鈔票，顯露欣喜之情。記者王慧瑛／攝影
北市萬華區這家老字號資源回收場傳承三代，涂姓業者說，退場是早晚的事。他將變賣的現金交給民眾，顧客看到辛苦換來的鈔票，顯露欣喜之情。記者王慧瑛／攝影
每周二下午，拾荒者將辛苦收集的寶特瓶送到五角拌協會換現金。記者許正宏／攝影
每周二下午，拾荒者將辛苦收集的寶特瓶送到五角拌協會換現金。記者許正宏／攝影

拾荒 推車 巴西

台灣基進攜民團反對南市府普發現金 以免失去罰鍰正當性

劉姓保母姊妹虐剴剴案二審開庭 民團群眾籲勿輕縱

「剴剴案」高院今開庭 民團籲速成立「兒少保護部」

台南民團搶救南山公墓準備打行政訴訟、地方公投 文化局回應了

相關新聞

教師節連假第2天！國道、省道上午21處地雷路段注意 國5實施高乘載

今天是教師節連假第2天，昨日國道全日交通量為114.5百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量...

國五北向下午1時到6時高乘載 高公局：建議9時前出發

今天是教師節，也是教師節連續假期第2日，高公局指出，今天天氣仍屬多雲到晴，預期將出現大量出遊及提前返回工作崗位車潮，下午...

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

快要10月了，還會有颱風生成嗎？氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今晨歐洲EC-AIFS及美國NCEP模式均顯示，在中秋...

又有颱風不只一個？下半周有熱帶擾動發展 吳德榮揭預測路徑、影響

又有熱帶擾動可能發展，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

健保不給付…醫美事故醫療費 擬採代位求償

國內近期發生多起醫美死亡事故，衛福部長石崇良日前指示，將推動改革禁止「直美」，醫美診所若發生重大醫療事故，後續醫療費用健...

117歲人瑞「腸道比年輕人更優」 醫列十大習慣快養成：長壽關鍵

曾是世界最長壽女性的西班牙婦女布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera），去年以117歲高齡辭世，她臨終前囑咐「請研究我」。如今，她的遺願成真，國際期刊「細胞報告醫學」（Cell Reports Medicine）24日發表研究，揭開布拉尼亞斯的長壽秘密除了是仰賴地中海飲食和自律生活，她還擁有被專家稱作是「基因樂透」的先天優勢。

